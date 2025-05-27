Як реагувати на листи від податкової за продаж товарів, щоб не мати проблем

Українцям почали надходити листи від податкової за продаж товарів, з вимогою з’явитися до територіальних підрозділів ДПС для надання пояснень щодо систематичного ведення господарської діяльності через платіжний сервіс NovaPay від Нової пошти. Йдеться про онлайн-торгівлю та зарахування коштів на особисті банківські картки, навіть якщо суми незначні.

Факти ICTV дізнавалися, чи штрафують українців за продаж речей на OLX та як уникнути листів від податкової за продаж товарів.

Штраф за продаж на OLX: що змінилося з 1 березня

Наразі основна мета цих звернень — інформування та роз’яснення. Але у разі ігнорування листа можна отримати штраф за ведення незареєстрованої підприємницької діяльності. Протоколи від податкової стосуються можливого порушення статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за ведення підприємницької діяльності без державної реєстрації.

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За таке порушення передбачено штраф у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн. У разі повторного порушення протягом року штраф може зрости до 34–85 тис. грн.

Це стало можливим завдяки новому інструменту податкового контролю, який запрацював нещодавно. З 1 березня цього року ДПС постійно отримує з Системи обліку даних РРО інформацію про:

громадян, які регулярно отримують кошти на свої рахунки за продаж товарів без держреєстрації підприємницької діяльності;

ФОПів, що ведуть розрахунки без зареєстрованого РРО або ПРРО.

Кому надсилає листи ДПС України

За даними Державної податкової служби, понад 162,7 млн грн було перераховано більше ніж 3 тис. осіб через 97,5 тис. грошових переказів за три тижні березня. Лише 212 із них є офіційно зареєстрованими ФОПами. Такі дані отримані в результаті аналізу інформації з Системи обліку даних РРО.

У рамках перевірки цієї інформації територіальні підрозділи ДПС вже направили близько 3 тис. запитів платникам податків для з’ясування джерел отриманих коштів. Основна мета цих звернень — інформування та роз’яснення.

Податкова також спростовує чутки, що запрошення надсилаються за поодинокі перекази на невеликі суми — наприклад, два перекази по 100 грн. Один із прикладів, оприлюднений у мережі, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на понад 40 тис. грн.

Серед адресатів листів найбільша зафіксована сума переказів одній фізичній особі — 413 тис. грн у межах 40 транзакцій. Мінімальна кількість операцій, яка привернула увагу — 5 переказів.

Загальний розподіл отриманих сум має такий вигляд:

до 1 тис. грн — 6 осіб;

від 1 до 10 тис. грн — 702 особи;

від 10 до 50 тис. грн — 1 515 осіб;

від 50 до 100 тис. грн — 640 осіб;

понад 100 тис. грн — 475 осіб.

ДПС нагадує, що господарська діяльність можлива лише за умови державної реєстрації та сплати податків з отриманих доходів. У випадках виявлення прихованої систематичної підприємницької діяльності складатимуться адміністративні протоколи.

Наразі також триває обробка даних за квітень, тож подібна роз’яснювальна кампанія буде проводитися на постійній основі.

Як уникнути проблем з податковою через продаж товарів

Щоб дізнатися, як діяти, ми зателефонували на гарячу лінію Державної податкової служби. Фахівець розповів, що податкова надсилає листи тим, хто продає товар через інтернет без реєстрації ФОП у тому разі, якщо продаж здійснюється систематично, тобто людина веде господарську діяльність.

Господарська діяльність — це діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, яка спрямована на створення, продаж продукції, виконання робіт або надання послуг, що мають економічну цінність та вартісну оцінку. Якщо така діяльність має на меті отримання прибутку та досягнення економічних чи соціальних результатів, вона вважається підприємницькою, а її виконавці — підприємцями.

За словами фахівця, не потрібно реєструвати ФОП, щоб продавати власні вживані речі в інтернеті. Зокрема, це стосується дитячих речей, книжок, які досить часто продають молоді мами.

– За підсумками року потрібно подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи, де слід вказувати всі свої доходи, зокрема доходи від продажу власних речей. З цих грошей потрібно сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб, а також 5% військового збору. Якщо ж не внести ці дані в податкову декларацію, то дійсно можна отримати штраф, – резюмував фахівець.

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