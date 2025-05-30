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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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Дань-М: бійці ГУР знищили над Чорним морем новий реактивний дрон РФ

атака дронами Одещина ГУР

У четвер, 29 травня, над Чорним морем збили новий російський дрон Дань-М, який вчора атакував Одеську область.

Ключову роль у військовій операції відіграв новітній мобільний зенітно-ракетний комплекс, розроблений фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України за сприяння міжнародних партнерів.

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Ціль уражено

Уночі 29 травня Сили безпеки й оборони України успішно відбили чергову атаку ворожих безпілотників на Одещину.

За допомогою ракет класу Р-73 система виявила та вразила ворожу ціль — реактивний безпілотник Дань-М.

Після влучання дрон зазнав критичних ушкоджень і впав у води Чорного моря.

Оператори системи ППО — українські розвідники, які пройшли спеціальне навчання для роботи з новим озброєнням.

Злагоджена робота військових вкотре довела ефективність інноваційного підходу до захисту повітряного простору.

Це ще одне підтвердження, що українська зброя, створена у співпраці з партнерами, рятує життя українців і нашої держави.

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Джерело: ГУР

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