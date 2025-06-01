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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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У Резерв+ з’явилися дві нові послуги: які дані будуть відображатися

Резерв+
Фото: Міноборони

У застосунку Резерв+ з’явилися нові функції, які мають спростити життя військовозобов’язаних.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

З’явилися нові функції в Резерв+

По-перше, тепер в електронному військовому документі будуть дані про інвалідність, зокрема група та причина.

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По-друге, за оновлення військово-облікового документа його стара версія не зникатиме, як було раніше. Вона залишатиметься в додатку.

Крім того, якщо система буде перевантажена, з’явиться повідомлення з приблизним часом, коли документ оновиться.

– Продовжуємо наповнювати Резерв+ корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку, – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Також нагадаємо, що в травні в застосунку з’явилися дві для відстрочки: для осіб із тимчасовою непридатністю за висновком ВЛК, а також для родин, де один із подружжя служить у війську та є дитина до 18 років.

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Джерело: Міноборони

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