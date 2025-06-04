У Брюсселі розпочався 28-й Рамштайн: Зеленський закликав посилювати ППО України

У Брюсселі розпочалося 28-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, президент Володимир Зеленський доєднався онлайн та сказав вступне слово.

Він закликав партнерів продовжувати зміцнювати українську ППО.

Зеленський закликав до посилення ППО України

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів продовжувати зміцнювати повітряний щит України.

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Він наголосив, що також необхідні швидші поставки ракет і систем ППО.

– І ми не маємо сумнівів, що можемо підштовхнути Росію до миру. Але для цього ми повинні продовжувати захищатися від Москви всіма доступними засобами і крок за кроком позбавляти її агресію сенсу. По-перше, протиповітряна оборона, – додав він.

Як наголосив голова держави, чим сильніша наша протиповітряна оборона, тим менше РФ буде атакувати наші міста та громадян. Він зауважив, що українська команда надала чіткі дані щодо необхідної кількості систем, особливо систем Patriot.

– Ми також розпочали обговорення з деякими з ваших країн щодо локалізації виробництва систем ППО, як-от NASAMS, IRIS-T, SAMP/T та інших, в Україні, – додав він.

До того ж, другим пріоритетом Зеленський назвав інвестиції. Він наголосив, що надзвичайно важливо, щоб сьогоднішня зустріч у форматі Рамштайн завершилася реальними домовленостями щодо спільного виробництва й інвестування в оборонну промисловість України.

Третім пріоритетом є коаліція охочих. Зеленський зауважив, що Україна вже почала співпрацю з деякими країнами щодо реальних гарантій безпеки та політичних кроків. Вони мають запобігти розширенню цієї війни або її повторному початку.

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