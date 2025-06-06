Після обстрілу Херсону Корабельний район міста – без електроенергії

В ніч на 6 червня 2025 року окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. В результаті частина міста залишилася без електроенергії. На час відновлювальних робіт вода буде подаватися за графіком.

Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації (Херсонська міська рада).

– Через ворожі обстріли знову знеструмлено мікрорайон Корабель, – йдеться в повідомленні.

У міській військовій адміністрації додали, що фахівці проведуть обстеження, щоб визначити обсяги пошкоджень.

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Зазначається, що на час проведення аварійно-відновлювальних робіт вода на Острові буде подаватися за графіком.

Джерело: Херсонська МВА

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