20 тисяч ракет проти Шахедів від США не дійшли до України: Зеленський пояснив чому

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США нещодавно передали 20 тисяч ракет на Близький Схід, хоча ці боєприпаси спочатку призначались для України.

США передали 20 тис. ракет що призначалися Україні Близькому Сходу

Про це він сказав в інтерв’ю для ABC News, відповідаючи на запитання журналіста – що буде, якщо США перестануть надавати Україні допомогу.

– Це були ракети для боротьби із Шахедами. Ми домовлялися з Байденом, це була спеціальна технологія, недорога. Ми розраховували на ці 20 тисяч ракет, — сказав глава держави.

За словами Зеленського, ці ракети були погоджені ще за попередньої адміністрації Сполучених Штатів в домовленостях із тодішнім міністром оборони Ллойдом Остіном.

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Однак замість постачання Україні боєприпаси були перекинуті до іншого регіону.

Президент попередив, що без цих ракет Україна ризикує зазнати більших втрат унаслідок атак дронів-камікадзе.

– Ми маємо великі проблеми з шахедами. Якщо Сполучені Штати не нададуть ракети, буде більше втрат, більше людей загине. Ми знайдемо всі інструменти, щоб з ними боротися, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 10 травня повідомлялося, що Сполучені Штати Америки схвалили передавання Україні 125 далекобійних ракет і 100 ракет для системи ППО Patriot від Німеччини.

Як повідомляло видання The New York Times із посиланням на представника американського Конгресу, це озброєння виробляється у США і не може бути експортовано, навіть якщо воно належить іншій країні, без схвалення Вашингтона.

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