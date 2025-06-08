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3 хв.

Карта бойових дій на 08 червня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 155 бойових зіткнень. Росіяни завдали трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, використавши чотири ракети та 112 КАБів. Крім цього, ворог застосував 1273 дрони-камікадзе та здійснив 4407 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2025

Ситуація в Україні на 8 червня 2025

Станом на ранок 8 червня в акваторії Чорного та Азовського морів ворожі кораблі відсутні.

Втрати РФ у війні на 8 червня 2025

Зараз дивляться

особового складу ‒ близько 996 150 (+1120) осіб,

танків ‒ 10 911 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 748 (+11) од,

артилерійських систем – 28 892 (+42) од,

РСЗВ – 1410 од,

засобів ППО ‒ 1183 (+2) од,

літаків – 414 (+1) од,

гелікоптерів – 337 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 651 (+158) од,

крилатих ракет – 3315 (+7) од,

кораблів /катерів ‒ 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 51225 (+146) од,

спеціальної техніки ‒ 3911 (+3) од.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 201-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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