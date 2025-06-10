Як замовити витяг з відомостей результатів НМТ та коли це можна зробити
Складання НМТ розпочалося 4 травня й триватиме до 25 червня.
У 2025 році передбачено дві сесії тестування:
- основна — з 14 травня до 25 червня;
- додаткова — з 14 до 25 липня.
УЦОЯО, після проведення сесій НМТ, передає дані до ЄДЕБО. Потім учасники тестування отримують результати, переведені в шкалу від 100 до 200 балів, в особистому кабінеті вступника. Саме вони використовуються для подання документів до закладів вищої освіти.
Для вступу до іноземних закладів вищої освіти абітурієнтам необхідно буде замовити витяг з відомостей результатів. Цей документ підтверджує результати НМТ.
Коли можна замовити витяг з відомостей результатів НМТ та як це зробити у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Коли можна замовити витяг з відомостей результатів НМТ: дата
Витяг з відомостей результатів НМТ — офіційний документ, який містить підтверджені бали учасника тестування. Він використовується під час вступу до іноземних ЗВО.
Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомив, що замовити витяг з відомостей результатів НМТ можна буде з 4 липня 2025 року, тобто після офіційного оголошення результатів.
Витяг має містити підпис директора УЦОЯО та печатку установи, що забезпечує його автентичність.
Як замовити витяг з відомостей результатів НМТ
Подати запит та отримати витяг з відомостей результатів НМТ можна після оголошення результатів основної сесії НМТ-2025 (тобто після 4 липня).
Для цього необхідно зайти на сайт УЦОЯО й скористатися Сервісом формування запиту для отримання інформації з відомостей результатів.
Витяг готується упродовж 5 робочих днів з моменту подання запиту.
Видача оригіналу документа здійснюється в межах України декількома способами:
- можна забрати особисто за адресою: місто Київ, вулиця Володимира Винниченка 5;
- за допомогою Укрпошти (коштом УЦОЯО);
- за допомогою перевізника нова пошта (за умови замовлення платної кур’єрської послуги).
Послуга безкоштовна.