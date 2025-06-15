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У червні РФ запустила майже по 3 тис. БпЛА та КАБів, а також 140 ракет – Зеленський

робота ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже четвертий рік нарощує удари по Україні.

Про це йдеться у його повідомленні у Telegram.

Атака РФ на Україну 15 червня

Так, лише цієї ночі російський ворог запустив по Україні 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів: Кинджали, балістичні та крилаті. Нашій протиповітряній оборони вдалося знищили 167 повітряних цілей.

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– Дякую всім, хто захищає наше небо… Основний удар – по Полтавщині, по Кременчуку. І це лише одна ніч, – наголосив президент.

За цей місяць Росія запустила по Україні близько 2 800 ударних дронів, майже 3 000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів.

– Уже четвертий рік Москва це робить і постійно нарощує кількість ударів. Саме тому так важливо, щоб уже в найближчі тижні були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти Росії. Потрібні прайскепи (максимальна гранична ціна), які зупинять війну, – зауважує президент України.

На його думку, для зупинення російської агресії необхідні болючі санкції проти російських банків і фінансового сектору. Також потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Саме партнери України – Сполучені Штати, Євросоюз та країни G7 – можуть забезпечити посилення і контроль за санкціями проти РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 208-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Повітряне командування Південь

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