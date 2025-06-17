Як працює механізм бронювання священників під час воєнного стану: роз’яснення адвоката

В Україні запрацював механізм бронювання священників від мобілізації. Нещодавно були затверджені нормативні документи, які визначають перелік критеріїв, за якими релігійні організації можуть бути визнані критично важливими для функціонування держави в умовах воєнного стану. А це, своєю чергою, відкриває можливість бронювання їхніх працівників — зокрема, духовенства.

Процедура вже має законодавчу базу: визначено як сам перелік посад, що підлягають бронюванню, так і порядок подання документів. Проте скористатися цією можливістю зможуть лише ті релігійні організації, які відповідають кільком чітко встановленим умовам.

Що саме потрібно, щоб забронювати священника, які документи подати та хто має право на таке бронювання, ми поговорили з адвокатом юридичної компанії Riyako&partners Катериною Аніщенко.

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Чи можна забронювати священника

За словами Катерини Аніщенко, справді, зараз вже можливе бронювання священнослужителів, але вони повинні працювати у критично важливих релігійних організаціях, повний список яких передбачено наказом. Якщо релігійна конфесія входить до цього списку, необхідно звернутися до своїх керівників, щоб отримати довідку або інший документ, що підтверджує працевлаштування.

Заброньованими можуть бути:

священнослужителі, які офіційно зареєстровані у відповідних релігійних організаціях, що мають статус критично важливих;

ті, хто проводять службу в громадах та лікарнях, та особи, які внесені до заявок від установ, що мають статус критично важливих;

керівники релігійних центрів і управлінь, уповноважені здійснювати богослужіння, обряди та проповідницьку діяльність;

їхні заступники за наявності трудових правовідносин із релігійною організацією;

керівники релігійних громад, монастирів, братств, місій або духовних навчальних закладів;

працівники релігійних установ, що мають офіційне працевлаштування та виконують релігійні функції.

Щоб здійснити бронювання священників в Україні, потрібне підтвердження працевлаштування.

– Такі довідки я бачила від своїх клієнтів, вони дещо відрізняються, тому що немає чітко визначених вимог до документів. Це може бути посвідчення священнослужителя, в якому зазначено, в якій церкві проходить служба і за якою посадою, залежно від релігійної організації. Це може бути документ, підписаний Київським митрополитом. Також це може бути наказ на хіротонію про те, що ця особа може проводити службу в монастирі і займає якусь певну посаду (це може бути диякон або священник, залежно від сану), – пояснила адвокат.

Адвокат зазначила, щоб оформити бронь для священнослужителів, потрібне підтвердження статусу відповідно до установи, релігійної організації, також може вимагатися штатний розклад релігійної організації із зазначенням граничної чисельності священнослужителів.

Зараз сформовано остаточний список критично важливих релігійних організацій, до якого увійшли 7 726 релігійних організацій.

Які документи потрібні для оформлення броні

Для здійснення процедури бронювання через портал Дія релігійні організації мають подати до ДЕСС такі документи:

підтвердження офіційного працевлаштування священнослужителів;

документальне підтвердження їхнього статусу відповідно до внутрішніх правил релігійної організації;

штатний розпис із зазначенням максимальної кількості священнослужителів, які можуть працювати в організації.

Крім того, релігійні організації, які включені до Переліку, повинні самостійно внести до встановленої форми (визначеної Мінцифрою) персональні дані кандидатів на бронювання — зокрема, паспортні дані та ідентифікаційний код (за наявності) — та передати цю інформацію до ДЕСС.

Відповідно до наказу № Н-21/11, під час розгляду питань щодо бронювання таких осіб враховується стан укомплектованості штатних посад військових капеланів у Збройних силах України, Національній гвардії, інших військових формуваннях та в Державній прикордонній службі згідно з квотами конфесійного представництва.

Вимоги до релігійних організацій для бронювання священників

Релігійна організація може бути визнана критично важливою за умови одночасного виконання нижчезазначених вимог:

наявність запису про ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі;

державна реєстрація здійснена не пізніше 26 грудня 2024 року;

організація не включена до переліку релігійних організацій, афілійованих із забороненими в Україні іноземними релігійними структурами;

не розташована на тимчасово окупованій території України;

статут (положення) організації чинний і містить повну офіційну назву;

організація внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

подано звіт про використання доходів неприбуткової організації за останній звітний період.

Чи є священники військовозобов’язаними

Священнослужителі – це військовозобов’язані, як зазначає адвокат. Серед них є офіцери запасу, і дехто з них навіть зараз проходить військову службу.

Щоб отримати бронювання, священнослужителю обов’язково потрібно піти до ТЦК або зробити це через Резерв+ та оновити дані про себе. Тобто особа не повинна бути в розшуку.

Як здійснюється бронювання священників у 2025 році

За словами адвоката, загалом процедура бронювання така сама, як для осіб, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури:

повинні бути оновленими військово-облікові документи;

вони обов’язково повинні перебувати на військовому обліку;

не бути в розшуку, і тоді можна здійснити бронювання в Дії.

– Вимоги до цих працівників такі самі, як до працівників інших підприємств критичної інфраструктури. Бронювання цих працівників відбувається через Дію. Після оформлення бронювання обов’язково потрібно сходити та пройти ВЛК, – зазначила адвокат.

За її словами, військово-лікарську комісію потрібно проходити раз на рік навіть заброньованим особам. Якщо не буде пройдено ВЛК, то це може бути підставою для того, щоб поліція зупиняла, перевіряла документи. Якщо немає пройденої ВЛК, то це може стати перешкодою для повторного бронювання, адже це трактується як порушення правил військового обліку.

Отже, щоб забронювати особу в Дії, потрібно, щоб у неї все було гаразд із військово-обліковими документами, а дані про неї актуалізовані відповідним чином.

– Але якщо священнослужитель не перебуває на військовому обліку і зараз лише намагається на нього стати, то ВЛК дійсно доведеться проходити. Також проходити ВЛК доведеться повторно, якщо священнослужитель змінює свій ТЦК, зокрема якщо він переїхав або змінилося місце проживання, – підсумувала адвокат.

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