Птахи Мадяра взяли в полон окупанта за допомогою дрона: Генштаб показав відео

Під час бойового вильоту командир екіпажу FPV-дрона 414-ї окремої бригади Птахи Мадяра із позивним Пейн взяв у полон чергового російського окупанта.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як взяли в полон окупанта за допомогою дрона: відео

Попередньо відомо, що безпілотник супроводжував російського солдата просто до українських позицій, де його було затримано. Таким чином захисники України продовжують поповнювати обмінний фонд, що дає шанс звільнити українських військовополонених із російського полону.

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Варто зазначити, що командир FPV-розрахунку Пейн — Герой України, відомий своєю ефективністю на полі бою. Його екіпаж знищив уже понад 500 ворожих артилерійських установок за допомогою дронів.



Нагадаємо, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели серію злагоджених дій на території Курської області Росії, в результаті яких до українського полону потрапили 14 окупантів.

Серед них – троє представників офіцерського складу. За словами військових, операція минула успішно: завдання були виконані без втрат із боку українських захисників. Усі захоплені в полон російські військові надали свідчення.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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