Обмін полоненими 19 червня: кого вдалося повернути

У четвер, 19 червня, між Україною і Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися військові з категорії тяжкохворі та поранені.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 19 червня

– Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року, – повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що під час обміну полонених сьогодні вдалося повернути військових, які захищали країну на Чернігівщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, Сумщині та Київщині.

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За його словами, мета України – звільнити кожного з російського полону.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомили, що 19 червня відбувся черговий етап обміну військовополоненими у категорії тяжкохворі та поранені.

– Кожен звільнений сьогодні захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням, – йдеться у повідомлені.

У межах обміну вдалося повернути військових, які провели в полоні понад три роки, багато хто з них потрапив у неволю під час оборони Маріуполя.

Усі визволені цього разу – це військові рядового та сержантського складу.

Як зазначив омбудсмен Дмитро Лубінець, найстаршому звільненому 63 роки. Також додому повертається військовий, у якого сьогодні день народження. Бійцю виповнилося 45 років.

КШППВ повідомив про роботу над наступним етапом обміну полоненими між Україною та Росією.

Що відомо про обміни полоненими

2 червня в Стамбулі відбулися переговори між представниками України та Росії. Тоді сторони домовилися про проведення обміну полоненими.

Минулого тижня між Україною і Росією відбулося чотири обміни військовополоненими. Останній з них провели 14 червня.

В рамках стамбульських домовленостей додому повертають українських захисників віком до 25 років, а також тих, хто має важкі поранення і хвороби. Багато з них перебували в полоні ще з 2022 року.

Поки точно не відомо, скільки саме військових вдалося повернути. У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими повідомили, що озвучать цифри після завершення всіх етапів обміну.

Після останнього обміну Володимир Зеленський анонсував продовження цього процесу. У зверненні 14 червня він підкреслив, що держава продовжує боротися за кожного українського захисника і сподівається, що Росія буде дотримуватися гуманітарних зобов’язань.

Фото: Володимир Зеленський

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