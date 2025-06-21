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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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TERMIT: нову роботизовану платформу допущено до експлуатації в ЗСУ

TERMIT
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та дозволило використання в Збройних силах оновленої версії українського безпілотного наземного комплексу TERMIT.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Роботизований комплекс TERMIT

Йдеться про гусеничний роботизований комплекс, який уже зарекомендував себе на фронті. Його використовують для логістичних завдань, розвідки та спостереження за ворогом. TERMIT також може оснащуватися бойовими модулями.

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Нова версія має покращені динамічні характеристики та розширений потенціал для модернізації. Комплекс здатен перевозити до 300 кг вантажу, долає складні ділянки рельєфу, має високу прохідність, працює кілька годин поспіль та долає десятки кілометрів на одному заряді.

TERMIT випускається в різних модифікаціях – для евакуації поранених, доставки спорядження, мінування чи логістики на передовій.

Нагадаємо, в Україні схвалили використання роботизованих комплексів Spextr у підрозділах Сил оборони. Вони допоможуть військовим виконувати різні завдання в бойових умовах і зменшити ризики для людей.

Комплекси управляються дистанційно, що дає змогу військовим залишатися в безпеці під час виконання операцій.

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Джерело: Міноборони

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