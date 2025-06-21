Зеленський анонсував кадрові зміни у дипломатичному корпусі

Україну очікують кадрові зміни, зокрема у дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями.

Про це у своєму відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський.

– Ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах із партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості, – додав голова держави.

За його словами, протягом місяця будуть зроблені певні висновки щодо трансформації у дипломатичному корпусі, зокрема під час нарад з усіма українськими послами.

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Зеленський про місяць посилення тиску на РФ

Він наголосив, що наразі місяць особливих заходів нового тиску на Росію, щоб ускладнити ситуацію для ворога та спростити шлях до миру.

– Ми, зі свого боку, в Україні ухвалили низку нових рішень, з огляду на відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятися, – сказав президент, відреагувавши на заяви кремлівського диктатора на економічному форумі у Петербурзі.

Також він розповів, що у межах посилення тиску на РФ будуть нові наші міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії.

– Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні – внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії, або у будь-який спосіб із нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність, – додав Зеленський.

Також буде направлено більше ресурсів в українські дрони всіх типів, від дипстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті.

Нагадаємо, що вчора Зеленський розповів, що ведеться робота над виробництвом дронів-перехоплювачів для захисту від Шахедів.

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