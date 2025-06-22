РФ тримає на фронті майже 700 тисяч військових і готується до затяжної війни – Сирський

Російська Федерація продовжує посилювати військову присутність на фронті, роблячи ставку на чисельну перевагу.

Проти України наразі задіяно близько 695 тисяч російських військових, включно з оперативним резервом.

Численність армії РФ

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський під час розмови з журналістами.

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За його словами, за останній рік лави армії РФ поповнили понад 440 тисяч контрактників. Їхньою мотивацією здебільшого є фінансова винагорода: “воюють за гроші та надбавки”.

Окрім сил, задіяних безпосередньо в Україні, Росія тримає ще близько 121 тисячі у стратегічному резерві. До нього входять 13 дивізій, полки та бригади, які за потреби можуть бути оперативно перекинуті на фронт.

– Тобто у них армія збільшується в середньому на 8-9 тисяч щомісячно, – зазначив Сирський.

Він наголосив, що Москва й надалі дотримується стратегії війни на виснаження, намагаючись переламати опір України завдяки чисельності, а не переваги у якості чи тактиці – вони хочуть тиснути на нас власним людським ресурсом, виснажити своєю масою.

Нагадаємо, ще у вересні 2024-го стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін збільшив штатну чисельність армії РФ на 180 тис. осіб.

А в листопаді 2024 року, за даними джерел у Генштабі ЗСУ, кількість військ РФ в Україні оцінювалася в межах 575 тисяч.

Кремль мав на меті збільшити це число до 690 тисяч до кінця року, однак повністю реалізувати план не вдалося.

Крім того, президент Володимир Зеленський повідомляв, що на Донеччині українські сили взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російських підрозділів.

Інцидент стався поблизу Тарасівки та Білогорівки. За даними ЗСУ, в бойовому зіткненні брали участь шість іноземців, з яких двоє були захоплені в полон.

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