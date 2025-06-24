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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Карта бойових дій на 24 червня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 142 бойових зіткнення.

Такі дані 23 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 24 червня 2025

Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025

Ситуація в Україні на 24 червня 2025

 

Втрати РФ на 24 червня 2025

  • особового складу – близько 1 013 700 (+1 200);
  • танків – 10 966 (+1);
  • бойових броньованих машин – 22 879 (+7);
  • артилерійських систем – 29 511 (+21);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 424 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 188;
  • літаків – 416;
  • гелікоптерів – 337;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 41 915 (+198);
  • крилатих ракет – 3 388 (+12);
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 961 (+100);
  • спеціальної техніки – 3 920.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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