Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 24 червня 2025 – ситуація на фронті
За минулу добу на фронті відбулося 142 бойових зіткнення.
Такі дані 23 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.
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Карти бойових дій в Україні на 24 червня 2025
Ситуація в Україні на 24 червня 2025
Втрати РФ на 24 червня 2025
- особового складу – близько 1 013 700 (+1 200);
- танків – 10 966 (+1);
- бойових броньованих машин – 22 879 (+7);
- артилерійських систем – 29 511 (+21);
- реактивних систем залпового вогню – 1 424 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 188;
- літаків – 416;
- гелікоптерів – 337;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 41 915 (+198);
- крилатих ракет – 3 388 (+12);
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 961 (+100);
- спеціальної техніки – 3 920.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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