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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
2 хв.

Карта бойових дій на 25 червня 2025 – ситуація на фронті

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 122 бойові зіткнення.

Такі дані 25 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025

Карта бойових дій на 25 червня 2025
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Карта бойових дій на 25 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 25 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 25 червня 2025
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Карта бойових дій на 25 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 25 червня 2025
Карта бойових дій на 25 червня 2025
Карта бойових дій на 25 червня 2025
Карта бойових дій на 25 червня 2025
Карта бойових дій на 25 червня 2025

Втрати РФ на 25 червня 2025

  • особового складу – близько 1 014 650 (+950) осіб;
  • танків – 10 967 (+1);
  • бойових броньованих машин – 22 885 (+6);
  • артилерійських систем – 29 569 (+58);
  • РСЗВ – 1 425 (+1);
  • засоби ППО – 1 188;
  • літаків – 416;
  • гелікоптерів – 337;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 046 (+131);
  • крилаті ракети – 3 388;
  • кораблі / катери – 28;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 084 (+123);
  • спеціальна техніка – 3 920.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 218-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: ISW

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