Карта бойових дій на 25 червня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 122 бойові зіткнення.

Такі дані 25 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2025

Втрати РФ на 25 червня 2025

особового складу – близько 1 014 650 (+950) осіб;

танків – 10 967 (+1);

бойових броньованих машин – 22 885 (+6);

артилерійських систем – 29 569 (+58);

РСЗВ – 1 425 (+1);

засоби ППО – 1 188;

літаків – 416;

гелікоптерів – 337;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 046 (+131);

крилаті ракети – 3 388;

кораблі / катери – 28;

підводні човни – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 084 (+123);

спеціальна техніка – 3 920.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 218-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.