Техогляд транспорту: зміни з 1 липня 2025 року

Зміни у сфері технічного контролю транспорту мають наблизити українське законодавство до норм і стандартів Європейського Союзу.

Яким буде техогляд транспорту та які зміни передбачено з 1 липня 2025 року — читайте на Фактах ICTV.

Нові вимоги до техогляду з 1 липня 2025

Найважливіше нововведення з 1 липня — обов’язкова повна фіксація процесу техогляду за допомогою фото- та відеотехніки.

Зараз дивляться

Відтепер усі станції техконтролю повинні бути обладнані мінімум двома камерами, які фіксують увесь процес перевірки автомобіля. Якщо цього буде недостатньо для повного огляду, власники пунктів техконтролю повинні додати більше камер.

До відео- та фотозаписів запроваджено чіткі вимоги: транспортний засіб має займати щонайменше 70% площі кадру.

Головна мета таких нововведень — запобігти формальному або фіктивному проходженню техогляду.

Раніше можна було підробити фото або частково імітувати процедуру. Система фіксації забезпечить прозорість і контроль кожного етапу перевірки.

В Україні вже діє близько 800 сертифікованих пунктів технічного контролю. Багато з них працює у тестовому форматі. Вони надсилають відеоматеріали до сервісних центрів МВС для перевірки відповідності вимогам. Повноцінне впровадження нової системи очікується з 1 липня 2025 року.

Техогляд транспорту: чи є зміни у переліку категорій транспорту

Перелік транспортних засобів, які підлягають обов’язковому техконтролю, залишився незмінним, зокрема:

легкові авто комерційного призначення та причепи до них (після 2 років експлуатації) — раз на два роки;

вантажівки до 3,5 т та причепи після 2 років експлуатації — раз на два роки;

вантажні авто понад 3,5 т, причепи до них та таксі — щороку;

автобуси й транспорт для перевезення небезпечних вантажів — двічі на рік.

Звичайні легкові автомобілі, що належать фізичним особам і не використовуються для комерційної діяльності, як і раніше, не зобов’язані проходити техогляд.

Які штрафи передбачені за непроходження техогляду

Контроль за дотриманням нових норм здійснюватимуть сервісні центри МВС.

Якщо виявлять порушення, наприклад, відсутність частини запису або фальсифікацію даних — протокол техогляду буде анульований, а власника авто про це повідомлять.

У разі експлуатації транспортного засобу без дійсного технічного огляду патрульна поліція має право накласти штраф у розмірі 340 грн.

Для пунктів, що проводять техогляд із порушеннями, передбачено адміністративний штраф — близько 1400 грн.

Техогляд транспорту по-новому: якою буде вартість

З 1 червня техогляд коштуватиме:

1 700 грн — для легкових і вантажних авто до 3,5 тонн (було 1 050 грн);

2 300 грн — для автобусів і вантажівок понад 3,5 тонни (було 1 500 грн);

до 2 300 грн — для мотоциклів і причепів (залежно від категорії).

Джерело: Головний сервісний центр України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.