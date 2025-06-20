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Юлія Гайдук, редакторка стрічки
4 хв.

Чи можуть мобілізувати студента під час академвідпустки: що потрібно знати

чи звільняє студента академвідпустка від мобілізації
Фото: Pexels

Закон України Про вищу освіту (стаття 46) передбачає право студента, який навчається у закладі вищої освіти, на академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на його поновлення.

Академічна відпустка — це тимчасове припинення освітнього процесу, що супроводжується зупиненням дії прав і обов’язків здобувача освіти, включно з виконанням його індивідуального навчального плану. Відомості про надання академічної відпустки обов’язково фіксуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Чи діє студентська відстрочка під час академічної відпустки та чи можуть мобілізувати у такому випадку — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Чи звільняє студента академвідпустка від мобілізації

Хоча під час академвідпустки студентський статус формально зберігається, згідно з роз’ясненнями Міністерства освіти і науки України та поточною позицією територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), у період академвідпустки особа втрачає право на відстрочку від мобілізації.

Юристи Безоплатної правової допомоги також зазначили, що під час академічної відпустки студент втрачає право на відстрочку.

Іншими словами, якщо студенту надається академічна відпустка і він тимчасово припиняє навчання, то положення абзацу другого частини третьої статті 23 закону України  Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на нього не поширюються, оскільки він фактично не є студентом на період цієї перерви.

Тому така особа може бути призвана на військову службу під час мобілізації, якщо в неї немає інших законних підстав для відстрочки.

Водночас у разі мобілізації така особа має право продовжити свою академічну відпустку вже у зв’язку з проходженням військової служби.

Варто зазначити, що учасники бойових дій після академвідпустки гарантовано поновлюються на місця державного (регіонального) замовлення.

Чи діє відстрочка для студентів під час академвідпустки за станом здоров’я

Юристи БПД зазначають, якщо академвідпустка пов’язана зі станом здоров’я, тоді студент може отримати іншу форму відстрочки — за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК).

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