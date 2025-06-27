Найбільша область в Україні за площею і за населенням: цікаві факти

Україна — наша люба Батьківщина, тому хочеться знати про неї все. Дізнаймося, яка найбільша область в Україні за площею і за густотою населення — читайте детальніше на Фактах ICTV.

Яка найбільша область в Україні

Україна — це держава Центрально-Східної Європи. Вона займає південний захід Східноєвропейської рівнини, частину Карпат та Кримські гори. З півночі на південь Україна простягається на 893 кілометри, із заходу на схід — на 1316 кілометрів. Кордони нашої країни простягаються на 6 500 км.

Територія складається з 24 областей, Автономної Республіки Крим та двох міст зі спеціальним статусом — столиці України Києва та Севастополя.

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Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України частина українських земель та Крим знаходяться під окупацією, проте ці території все одно юридично є частиною України й ми обов’язково їх повернемо.

Яка найбільша область в Україні

До списку областей України входять 25 адміністративно-територіальних одиниць. Найбільша область України — Одеська, її площа становить 33 310 км2. Далі йде Дніпропетровська область з площею 31 914 км2 та Чернігівська область з площею 31 865 км2. Найменша область за площею — Чернівецька — 8 097 км2.

Ми дізналися, яка найбільша область в Україні, а тепер розгляньмо, яку площу мають інші області України:

Харківська область — 31 415 км2;

Житомирська область — 29 832 км2;

Полтавська область — 28 748 км2;

Херсонська область — 28 461 км2;

Київська область — 28 131 км2;

Запорізька область — 27 180 км2;

Луганська область — 26 684 км2;

Донецька область — 26 517 км2;

Вінницька область — 26 513 км2;

Автономна Республіка Крим — 26 200 км2;

Миколаївська область — 24 598 км2;

Кіровоградська область — 24 588 км2;

Сумська область — 23 834 км2;

Львівська область — 21 833 км2;

Черкаська область — 20 900 км2;

Хмельницька область — 20 645 км2;

Волинська область — 20 144 км2;

Рівненська область — 20 047 км2;

Івано-Франківська область — 13 900 км2;

Тернопільська область — 13 823 км2;

Закарпатська область — 12 777 км2;

Чернівецька область — 8 097 км2;

місто Севастополь — 864 км2;

місто Київ — 839 км2.

Яка найбільша область в Україні за густотою населення

На жаль, під час війни сказати точно про кількість населення в тій чи іншій області України не можливо.

До війни в Україні за чисельністю населення найбільшими областями були:

Донецька — 4 343,9 тис. осіб;

Дніпропетровська — 3 292,4 тис. осіб;

Київська — 2 868,7 тис. осіб;

Харківська — 2 737,2 тис. осіб;

Львівська — 2 538,4 тис. осіб;

Одеська — 2 396,5 тис. осіб;

Луганська — 2 239,5 тис. осіб.

Загалом станом на 2001 рік (офіційний перепис) населення України становило близько 48,5 млн осіб. Зараз через військові дії, виїзд людей за кордон, окупацію та переміщення людей у безпечні міста назвати точну кількість людей в Україні не можливо.

Проте, міжнародний валютний фонд представив дані щодо чисельності населення України та прогнози на найближчі роки. За оцінкою МВФ, у 2025 році в Україні проживатиме близько 32,9 млн осіб. Згідно з даними, після початку повномасштабної війни чисельність населення країни щорічно зменшується.

Зокрема, у 2021 році, напередодні повномасштабного вторгнення, в Україні мешкало близько 41 млн людей. У 2022 році ця цифра знизилася до 34,5 млн, у 2023 — до 34 млн, а у 2024 — до 33,3 млн осіб.

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