Найбільша область в Україні за площею і за населенням: цікаві факти
Україна — наша люба Батьківщина, тому хочеться знати про неї все. Дізнаймося, яка найбільша область в Україні за площею і за густотою населення — читайте детальніше на Фактах ICTV.
Яка найбільша область в Україні
Україна — це держава Центрально-Східної Європи. Вона займає південний захід Східноєвропейської рівнини, частину Карпат та Кримські гори. З півночі на південь Україна простягається на 893 кілометри, із заходу на схід — на 1316 кілометрів. Кордони нашої країни простягаються на 6 500 км.
Територія складається з 24 областей, Автономної Республіки Крим та двох міст зі спеціальним статусом — столиці України Києва та Севастополя.
Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України частина українських земель та Крим знаходяться під окупацією, проте ці території все одно юридично є частиною України й ми обов’язково їх повернемо.
Яка найбільша область в Україні
До списку областей України входять 25 адміністративно-територіальних одиниць. Найбільша область України — Одеська, її площа становить 33 310 км2. Далі йде Дніпропетровська область з площею 31 914 км2 та Чернігівська область з площею 31 865 км2. Найменша область за площею — Чернівецька — 8 097 км2.
Ми дізналися, яка найбільша область в Україні, а тепер розгляньмо, яку площу мають інші області України:
- Харківська область — 31 415 км2;
- Житомирська область — 29 832 км2;
- Полтавська область — 28 748 км2;
- Херсонська область — 28 461 км2;
- Київська область — 28 131 км2;
- Запорізька область — 27 180 км2;
- Луганська область — 26 684 км2;
- Донецька область — 26 517 км2;
- Вінницька область — 26 513 км2;
- Автономна Республіка Крим — 26 200 км2;
- Миколаївська область — 24 598 км2;
- Кіровоградська область — 24 588 км2;
- Сумська область — 23 834 км2;
- Львівська область — 21 833 км2;
- Черкаська область — 20 900 км2;
- Хмельницька область — 20 645 км2;
- Волинська область — 20 144 км2;
- Рівненська область — 20 047 км2;
- Івано-Франківська область — 13 900 км2;
- Тернопільська область — 13 823 км2;
- Закарпатська область — 12 777 км2;
- Чернівецька область — 8 097 км2;
- місто Севастополь — 864 км2;
- місто Київ — 839 км2.
Яка найбільша область в Україні за густотою населення
На жаль, під час війни сказати точно про кількість населення в тій чи іншій області України не можливо.
До війни в Україні за чисельністю населення найбільшими областями були:
- Донецька — 4 343,9 тис. осіб;
- Дніпропетровська — 3 292,4 тис. осіб;
- Київська — 2 868,7 тис. осіб;
- Харківська — 2 737,2 тис. осіб;
- Львівська — 2 538,4 тис. осіб;
- Одеська — 2 396,5 тис. осіб;
- Луганська — 2 239,5 тис. осіб.
Загалом станом на 2001 рік (офіційний перепис) населення України становило близько 48,5 млн осіб. Зараз через військові дії, виїзд людей за кордон, окупацію та переміщення людей у безпечні міста назвати точну кількість людей в Україні не можливо.
Проте, міжнародний валютний фонд представив дані щодо чисельності населення України та прогнози на найближчі роки. За оцінкою МВФ, у 2025 році в Україні проживатиме близько 32,9 млн осіб. Згідно з даними, після початку повномасштабної війни чисельність населення країни щорічно зменшується.
Зокрема, у 2021 році, напередодні повномасштабного вторгнення, в Україні мешкало близько 41 млн людей. У 2022 році ця цифра знизилася до 34,5 млн, у 2023 — до 34 млн, а у 2024 — до 33,3 млн осіб.