Помер Ігор Калинець – український поет і дисидент

У Львові 28 червня помер відомий український поет, письменник, дисидент Ігор Калинець. Він пішов з життя у 85 років.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Помер Ігор Калинець

– На 86-му році життя відійшов у вічність Ігор Калинець — почесний громадянин Львова, поет, письменник, дисидент, багаторічний політв’язень радянських таборів. Разом із Іриною Калинець вони стали голосом української гідності у найтемніші часи, – повідомив Садовий.

Зараз дивляться

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що Ігор Миронович Калинець здобув багато нагород і відзнак, серед яких Національна премія України імені Тараса Шевченка.

– Його слово було голосом свободи, а життя – прикладом незламності й відданості Україні. Це велика втрата для Львівщини та всієї нашої держави, – додав він.

Що відомо про Ігоря Калинця

Ігор Калинець народився 9 липня 1939 року у Ходорові на Львівщині. Він випускник філологічного факультету Львівського університету.

Працював у Львівському архіві та бібліотеці ім. Василя Стефаника.

У 1972 році Калинець був засуджений радянською владою до шести років ув’язнення і трьох років заслання, відбував покарання у Пермських концтаборах разом із іншими шістдесятниками.

Був одружений із поетесою та діячкою дисидентського руху Іриною Стасів-Калинець, яка померла 2012 року.

Ігор Калинець автор 17 поетичних збірок, створених до 1981 року. Після заслання припинив писати вірші, але займався дитячою літературою та редакторською роботою.

Лауреат численних нагород, зокрема Шевченківської премії, премії ім. Митрополита Андрія Шептицького та ордену князя Ярослава Мудрого IV ступеня (від якого відмовився на знак протесту проти зросійщення).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.