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Данія інвестує 500 млн крон у запуск українського оборонного виробництва на своїй території — Умєров

Рустем Умєров
Фото: Міноборони

Україна та Данія підписали Лист про наміри щодо запуску спільного виробництва українського озброєння на території Данії.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

— Сьогодні у Гаазі ми з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном підписали Лист про наміри. Це перший крок у реалізації ініціативи Build with Ukraine, над якою ми почали працювати під час попередньої зустрічі у форматі Рамштайн, — повідомив Умєров у Telegram.

Домовленості з Данією про запуск виробництва української зброї

За його словами, Данія вже виділила 500 мільйонів крон (близько 67 млн євро) для запуску українського оборонного виробництва. Нові виробничі потужності працюватимуть виключно на зміцнення українських Сил оборони.

Зараз дивляться

— Це стратегічний крок. Він не лише посилює нашу спільну обороноздатність, а й зміцнює ланцюги постачання, відкриває нові можливості для обміну технологіями та інтеграції наших оборонних секторів, — додав міністр.

Умєров також подякував уряду Данії за підтримку й довіру.

Нагадаємо, Україна здатна виробляти до 8 млн дронів щороку, однак наразі бракує фінансування для реалізації цього потенціалу.

Потенціал українського оборонного виробництва оцінюється у понад 35 млрд доларів і охоплює близько тисячі видів озброєння.

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Рубен Брекельманс

Джерело: Міноборони

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