Посилення ППО, військова допомога, підтримка України у 2026 році: заява лідерів Коаліції охочих у Римі

Лідери держав і міжнародних організацій, які стали членами Коаліції охочих, обговорили питання посилення підтримки України та подальшого тиску на Росію. За підсумками обговорення вони оприлюднили спільну заяву.

Заява лідерів за підсумками зустрічі Коаліції охочих

Як повідомляє Офіс президента, лідери привітали участь спеціального представника США з питань України Кіта Келлога, сенаторів Ліндсі Грема і Річарда Блюменталя, які вперше долучилися до засідання Коаліції охочих.

Вони наголосили, що вторгнення російського диктатора Володимира Путіна є грубим порушенням Статуту ООН, наголосивши на непохитній прихильності суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України.

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– Минуло чотири місяці відтоді, як Україна погодилася на повне припинення вогню. За цей час Росія посилила атаки на цивільне населення України, внаслідок яких загинуло понад 700 осіб і понад 3,5 тис. зазнали поранень унаслідок найінтенсивніших повітряних ударів із початку вторгнення, – йдеться у заяві.

Лідери закликали Росію припинити атаки на цивільне населення, узгодити повне й безумовне припинення вогню.

Вони підтримали мирні переговори між Україною та Росією за підтримки США, а також інших партнерів.

Крім цього, у заяві йдеться про домовленості щодо посилення санкцій проти воєнної економіки Росії, першочергово проти енергетичного та фінансового секторів, включно з експортом нафти та газу, тіньовим флотом і постачанням з третіх країн.

Коаліція охочих про подальшу підтримку України

Лідери дійшли до згоди щодо забезпечення України військовою та фінансовою підтримкою. Зокрема, на суму щонайменше €40 млрд у 2025 році.

Вони домовилися працювати через Контактну групу з питань оборони, ініціативу НАТО з безпекової допомоги та навчання для України (NSATU) та коаліції спроможностей, щоб прискорити підтримку ЗСУ.

Крім цього, вони вважають пріоритетом посилення протиповітряної оборони України, стримування атак РФ, збільшення фінансування виробництва дронів-перехоплювачів.

Лідери підтримали розроблення пропрацьованих оперативних планів щодо розгортання сил стримування Багатонаціональні сили – Україна після припинення бойових дій, безпеки повітряного та морського простору, а також відновлення ЗСУ.

Водночас вони погодилися з ідеєю щодо створення оперативного штабу під керівництвом Великої Британії або Франції.

Також лідери готові розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році.

На їхню думку, вільне та безпечне судноплавство в Чорному морі зміцнить економіку України та відновить продовольчу безпеку.

Лідери підтвердили готовність підтримувати зусилля з розмінування Чорного моря.

У заяві йдеться, що вони домовилися продовжувати вивчати всі законні шляхи для забезпечення виплати шкоди Україні з боку Москви, включно з розглядом подальших варіантів використання доходів від заморожених активів Росії.

Джерело : Офіс президента

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