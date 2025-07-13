Українські військові знищили російський ЗРК Бук-М3: що відомо

Українські розвідники бригади Чорний ліс ліквідували російський ЗРК Бук-М1 під час операції на фронті, повністю знищивши установку.

Українські військові знищили ЗРК Бук-М3

Сухопутні війська оприлюднили відео знищення ЗРК Бук-М3 у Telegram.

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ЗРК Бук-М3: що про нього відомо

ЗРК Бук-М3 – нове покоління радянської лінійки Бук, який спроможний одночасно уражати до 36 повітряних цілей на відстані до 70 км. Тобто він, як і зауважують Сухопутні війська, є одним із ключових компонентів ППО росіян. Приблизна вартість комплексу — $45 млн.

РФ активно застосовує Бук-М3 для відкриття своїх командних пунктів, складів і важливих об’єктів на фронті.

Знищення такої системи – серйозна втрата для ППО ворога, якщо враховувати той факт регулярної роботи українських безпілотників, ракет і авіації.

ЗРК Бук-М3: попередні успіхи військових

Українські військові не вперше знищують подібний ЗРК росіян. Так, у травні на одному із ключових напрямків було знищено ворожий Бук-М3.

Тоді ж наші бійці ліквідували іншу конфігурацію зенітно-ракетного комплексу Бук-М1.

До речі, за добу українські військові знищили три танки РФ, а також ліквідували 1 240 російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 236-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сухопутні війська

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