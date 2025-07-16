Антонов модернізував літак Руслан і перевіз його до Німеччини

АТ АНТОНОВ завершило глибоку модернізацію одного зі своїх флагманських транспортних літаків — Ан-124-100 Руслан (серійний №0706), виготовленого у 1994 році. Після понад трьох років робіт, 11 липня 2025 року літак безпечно релоковано до Німеччини.

Про це повідомили у АТ АНТОНОВ.

Антонов завершив глибоку модернізацію Руслана: літак в безпеці

Проєкт модернізації стартував ще у 2021 році. Основна мета — повна заміна російських комплектуючих на сучасні аналоги західного та українського виробництва. Через повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році роботи довелося призупинити — на той момент Руслан був у розібраному стані. Попри війну, команді авіаконцерну вдалося завершити модернізацію у червні 2025 року.

Зараз дивляться

— Релокація Руслана — не просто технічне рішення, а символ стійкості, професіоналізму та єдності українських авіабудівників, — наголосили в АТ АНТОНОВ.

Зараз модернізований літак перебуває у безпеці та готовий до нових польотів на міжнародних маршрутах. Усього за час експлуатації цей борт здійснив понад 5 500 польотів і налітав понад 21 000 годин.

У компанії запевнили, що весь авіапарк АТ АНТОНОВ нині перебуває в безпечних умовах згідно з внутрішніми протоколами безпеки.

Фото: Chopin Airport

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