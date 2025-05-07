Канада розпочала процедуру конфіскації Ан-124 Руслан, що належить РФ

Канада розпочала судовий процес щодо конфіскації транспортного літака Ан-124 Руслан, який належить російській авіакомпанії Волга-Днепр.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції та міністр юстиції Ольга Стефанішина.

Конфіскація російського Ан-124 Руслан, арештованого у Канаді

За її словами, процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи, рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо.

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Стефанішина нагадала, що у серпні 2023 року ВАКС задовольнив позов Мін’юсту про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів Волга-Днепр. Це рішення вони передали канадським партнерам, і тепер генпрокурор Канади звернувся до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака.

– Це ще один важливий крок на шляху до справедливості та відновлення миру в Україні. Подання позову про конфіскацію літака до суду – спільний результат кропіткої роботи співробітників Міністерства юстиції, МЗС у тісній співпраці з нашими партнерами, -наголосила вона.

І висловила переконання, що незабаром Руслан передадуть Україні.

Ще у квітні 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Канада може конфіскувати та передати Україні російський вантажний літак Ан-124 Руслан у рамках запроваджених проти РФ санкцій.

У березні 2022 року український суд заарештував 12 літаків Ан-124-100 Руслан російської авіакомпанії Волга-Днепр.

Три з них перебували в аеропорту Лейпцига в Німеччині й один – в аеропорту Торонто.

Фото: Ольга Стефанішина

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