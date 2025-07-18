Нічна атака на Україну: РФ запустила 35 дронів – скільки знищено
У ніч проти 18 липня армія РФ атакувала Україну 35-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Нічна атака дронами 18 липня: як відпрацювала ППО
З вечора четверга та протягом ночі окупанти запускали дрони та їх імітатори з напрямків Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Із 35 дронів – 29 Шахедів.
Основний напрямок удару – прифронтові території на Сході України.
За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих дронів на Півночі та Сході країни.
Ще шість дронів-імітаторів локаційно втрачено або подавлено засобами РЕБ.
Водночас зафіксовано влучання 18 БпЛА у п’яти локаціях та падіння уламків збитих цілей на двох.
Зокрема, сьогодні вночі внаслідок атаки російських дронів у Запорізькому районі зруйновано нежитлові будівлі, там спалахнули пожежі. Також відомо про поранення 79-річного чоловіка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.