Нічна атака на Україну: РФ запустила 35 дронів – скільки знищено

У ніч проти 18 липня армія РФ атакувала Україну 35-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нічна атака дронами 18 липня: як відпрацювала ППО

З вечора четверга та протягом ночі окупанти запускали дрони та їх імітатори з напрямків Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Із 35 дронів – 29 Шахедів.

Основний напрямок удару – прифронтові території на Сході України.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих дронів на Півночі та Сході країни.

Ще шість дронів-імітаторів локаційно втрачено або подавлено засобами РЕБ.

Водночас зафіксовано влучання 18 БпЛА у п’яти локаціях та падіння уламків збитих цілей на двох.

Зокрема, сьогодні вночі внаслідок атаки російських дронів у Запорізькому районі зруйновано нежитлові будівлі, там спалахнули пожежі. Також відомо про поранення 79-річного чоловіка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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