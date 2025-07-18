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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Ворог безсилий у спробах захопити Покровськ – Сирський

Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються надалі залучати тактику малих піхотних груп, але окупанти не можуть захопити Покровськ.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Сирський про ситуацію на фронті

За словами Сирського, він доповів верховному головнокомандувачу про оперативну ситуацію на фронті в Україні.

Зараз дивляться

Він розповів, що головна увага залишається на Покровському і Новопавлівському напрямках, де українські бійці стримують посилений тиск і ліквідовують російських окупантів.

– Противник продовжує залучати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах здобути Покровськ, – стверджує головнокомандувач ЗСУ.

Сирський поділився, що сьогодні до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ, яку викрили та знищили українські воїни, тому місто досі тримає оборону.

Головнокомандувач зазначив, що разом з міністром оборони Денисом Шмигалем доповідав про запити ЗСУ на постачання зразків озброєння і військової техніки, засобів ураження, зокрема для далекобійних ударів по території Росії.

Водночас Сирський наголосив, що триває посилення українських військових для ефективної протидії російським окупантам.

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