Навели ракети на Маріуполь: Британія ввела санкції проти трьох підрозділів ГРУ

Уряд Великої Британії запровадив санкції щодо трьох підрозділів Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії (ГРУ) та 18 російських офіцерів, які здійснювали тривалу шкідливу кібердіяльність.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Британія ввела санкції проти російської розвідки

У санкційний список потрапили представники російської військової розвідки, причетні до підривних операцій у кіберпросторі.

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Серед них – 85-й Головний центр спеціальних служб (військова частина 26165), який у 2022 році проводив онлайн-розвідку, щоб допомогти скоригувати ракетно-бомбові удари по українському Маріуполю.

Британська влада наголошує на причетності цього підрозділу до авіаудару по Маріупольському драматичному театру, внаслідок якого загинули сотні мирних мешканців, включно з дітьми.

Крім того, під санкції потрапили офіцери ГРУ, відповідальні за зараження електронного пристрою Юлії Скрипаль шкідливою програмою X-Agent.

Цей інцидент стався за п’ять років до спроби отруєння нервово-паралітичною речовиною Новачок Юлії та Сергія Скрипалів у британському місті Солсбері.

– ГРУ регулярно використовує кібер- та інформаційні операції, щоб сіяти хаос, розкол та безлад в Україні та в усьому світі з руйнівними реальними наслідками, – заявили у пресслужбі британського уряду.

Нагадаємо, Велика Британія раніше підтримала ініціативу Європейського Союзу щодо обмеження ціни на російську нафту, яка транспортується морем. Згідно з новими умовами, її максимальна вартість становить $47,6 за барель.

У Лондоні переконані, що це рішення “безпосередньо вдарить по нафтових доходах Росії, які вже скоротилися на 35% у порівнянні з минулим роком”.

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