Сибіга назвав три головні напрями роботи українських послів на найближчі пів року
Президент Володимир Зеленський повідомив про три головні пріоритети роботи українських дипмісій у найближчі шість місяців, які у своїй доповіді озвучив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Ключові пріоритети в роботі з країнами-партнерами були сформульовані під час зустрічі понад 80 українських керівників дипмісій у Запоріжжі. На зоході був присутній і керівник області Іван Федоров.
Три головні пріоритети роботи послів: що відомо
Як випливає з доповіді Андрія Сибіги, головними пріоритетами роботи українських дипмісій є:
- конкретні елементи в постачанні зброї для наших військових і розвиток її виробництва;
- конкретні проєкти для відбудови та забезпечення нормального життя в українських містах та селах;
- конкретні юридично дієві механізми для притягнення РФ до відповідальності і для використання російських активів заради захисту від російської ж агресії.
– Маємо за наступні шість місяців досягти відчутних нових, спільних із партнерами результатів за цими трьома напрямами, – зазначив Зеленський.
За його словами, незмінним пріоритетом є підтримка бізнес-взаємодії з Україною. Це один із тих показників, за якими буде оцінюватися ефективність наших посольств: заводити в нашу країну бізнеси, проєкти та ініціативи, які створюють робочі місця для наших людей і реальну базу для сплати податків.
Також погодили з міністром рішення про заміну керівників у деяких посольствах, додав Зеленський.