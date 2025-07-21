Чи має право поліція перевіряти оновлення даних та затримувати за порушення

В Україні воєнний стан продовжено до 5 листопада 2025 року. У зв’язку з цим також продовжується загальна мобілізація. В країні діє відповідальність за порушення правил військового обліку, а поліція має низку повноважень у цій сфері.

Чи має право поліція перевіряти оновлення даних у ТЦК та затримувати військовозобов’язаних осіб, читайте в нашому матеріалі.

Повноваження поліції під час дії воєнного стану

Під час дії воєнного стану працівники Національної поліції мають повноваження перевіряти військово-облікові документи у чоловіків віком від 18 до 60 років. Таке право передбачене пунктом 51 Постанови КМУ №560. На вимогу поліцейського громадяни зобов’язані надати відповідний документ для перевірки.

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Крім цього, поліцейські можуть зчитувати інформацію з військово-облікових документів і перевіряти її через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів. У разі виявлення порушень правил військового обліку або наявності розшуку за статтями 210 чи 210-1 КУпАП, особу можуть затримати та доставити до відповідного районного ТЦК і СП.

За словами адвоката та керівного партнера юридичної компанії Winner Ігоря Яська, Національна поліція України має право:

здійснювати адміністративне затримання у разі порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

доставляти осіб до ТЦК і СП (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки);

реагувати на офіційні запити від ТЦК і СП щодо порушників.

Це можливо відповідно до статті 259, 261, 262 КУпАП та ч. 3 ст. 38 закону Про військовий обов’язок і військову службу.

У разі неоновлення даних військовозобов’язаних у 2025 році, особу може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, зокрема, у вигляді штрафу.

Чи може поліція перевіряти оновлення даних

За словами адвокатки Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової, військовозобов’язані можуть потрапити до розшуку з кількох причин:

особа не оновила персональні дані в реєстрі Оберіг;

є розбіжності між військово-обліковим документом та даними з Єдиного державного реєстру;

військовозобов’язаний не з’явився за повісткою, не пройшов медичну комісію (ВЛК) або ігнорував навчальні збори.

Перевірка може проводитись на блокпостах, пунктах пропуску або під час звичайної перевірки документів.

Адвокат Ігор Ясько говорить, що затримати можуть за таких підстав:

відмова отримати або підписати повістку;

відмова проїхати до ТЦК і СП;

№1487 закону України встановлені порушення ПостановиабоПро мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

КУпАП наявність статусу у розшуку за статтями 210 або 210-1(порушення правил військового обліку).

У таких випадках поліція може доставити особу до ТЦК і СП для складання протоколу, якщо це неможливо зробити на місці. Доставлення можливе як до районного ТЦК, де перебуває особа на обліку, так і до будь-якого іншого.

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