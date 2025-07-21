На Рамштайні Британія та Німеччина оголосять про 50 днів для озброєння України – ЗМІ

Міністр оборони Британії Джон Гілі у понеділок, 21 липня, закличе до 50-денної кампанії з озброєння України, щоб примусити президента Росії Володимира Путіна до миру.

Про це пише The Telegraph.

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Очікується, що Гілі закличе країни Заходу посилити свою військову підтримку України, щоб змусити Володимира Путіна до переговорів.

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Для цього він може використати зустріч Контактної групи з питань оборони України (UDCG).

– Як члени Контактної групи з питань оборони України, ми повинні, у свою чергу, розпочати 50-денну кампанію з озброєння України на полі бою та змусити Путіна сісти за стіл переговорів, – має повідомити Джон Гілі.

Зазначимо, що в понеділок Гілі вчетверте головуватиме на Контактній групі, і втретє – разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Раніше її очолювали США, проте це змінилося з приходом до влади Дональда Трампа.

Нагадаємо, що британське Міністерство оборони стверджує, що за останні два місяці Британія відправила Україні ракети ППО та артилерійські снаряди на суму 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ці поставки є частиною зобов’язань витратити цього року 700 мільйонів фунтів стерлінгів на боєприпаси для протиповітряної оборони та артилерії України разом з іншим фінансуванням для постачання більшої кількості безпілотників, які стали ключовою зброєю у війні з Росією.

Видання зазначає, що лише за останні пів року Британія поставила до України 50 тис. БпЛА, ще 20 – надійшли від коаліції країн, яку очолює Лондон та Рига.

Крім іншого, Німеччина та Британія домовилися закупити більше ракет ППО для України, використовуючи 170 мільйонів євро фінансування з Берліна.

Джерело : The Telegraph

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