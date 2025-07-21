Які документи повинні носити з собою військовозобов’язані: перелік

Зараз в Україні мобілізація та воєнний стан продовжені щонайменше до 5 листопада 2025 року. Під час дії загальної мобілізації та воєнного стану в Україні кожен, хто підлягає військовому обліку, зобов’язаний постійно мати при собі документи, що підтверджують його статус.

За чинним законодавством ці документи потрібно пред’являти на вимогу представників ТЦК, працівників поліції або інших уповноважених осіб.

Які документи потрібно носити з собою під час війни, читайте в нашому матеріалі.

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Які документи повинні носити з собою військовозобов’язані

Документи, які потрібно носити із собою, залежать від того, до якої категорії громадянин належить.

Які документи мають бути при собі під час війни:

Якщо чоловік уже проходив строкову службу, був мобілізований або його зараховано до військового резерву, він повинен мати при собі військовий квиток.

Для тих, хто ще не має військового квитка, але перебуває на військовому обліку, наприклад, після оновлення персональних даних, передбачено тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

У разі, якщо чоловік ще не служив і лише приписаний до призовної дільниці, він має носити із собою посвідчення про приписку. Це стосується переважно юнаків віком 17-25 років.

Паспорт громадянина України – це головний документ, що посвідчує особу. Саме паспорт мають право вимагати поліція та прикордонна служба.

Повістка (за наявності). Якщо вона була вручена особисто або надіслана рекомендованим листом через Укрпошту, її необхідно зберігати та з’явитися до ТЦК у вказаний час.

Військово-обліковий документ не обов’язково має бути лише в паперовій формі, адже його електронна версія також є чинною. Такий документ можна пред’явити через застосунок Резерв+, який генерує унікальний QR-код. Він має таку ж юридичну силу, як і військовий квиток або приписне посвідчення на папері.

Які документи треба носити військовозобов’язаному з відстрочкою

Крім основних облікових документів, в окремих випадках потрібно мати також супровідні довідки.

Наприклад, якщо громадянину надали офіційну відстрочку від призову під час загальної мобілізації за станом здоров’я, сімейними обставинами чи іншими правомірними причинами, то він повинен мати при собі довідку про відстрочку.

Цей документ видається військкоматом і підтверджує тимчасове звільнення від служби. Якщо особу знято з військового обліку, наприклад, через непридатність до служби за станом здоров’я, то потрібно мати при собі довідку про зняття з обліку та відповідну позначку у військовому квитку або тимчасовому посвідченні.

Треба мати підтвердження оновлення даних у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це може бути витяг з ЦНАП або інформація з реєстру Оберіг, доступна через застосунок Резерв+.

Законодавство не встановлює конкретного місця, де можуть перевірити наявність цих документів. Тому їх можуть вимагати не лише у ТЦК, а й у транспорті, на блокпостах або просто на вулиці.

Відсутність документів може послугувати причиною затримання, перевірки особи або складання адмінпротоколу. З огляду на це, військовозобов’язаним, призовникам і резервістам варто бути уважними та мати при собі актуальні військово-облікові документи.

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