Незаконний видобуток вугілля на Донеччині на понад 5 млрд грн: результати розслідування

ДБР завершило розслідування щодо злочинної організації, яка з грудня 2021 до листопада 2024 року незаконно видобувала вугілля біля шахти Свято-Покровська у селищі Курицине на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як працювала злочинна схема на Донеччині

За даними слідства, упродовж кількох років зловмисники легалізували понад 80 тис. тонн вугілля, завдавши державі збитків на понад 5 млрд грн.

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До складу групи входило дев’ять осіб, серед яких організатор, технічний персонал та голова місцевої громади.

У 2021 році приватне товариство отримало ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам’яного вугілля, але роботи так і не розпочало.

Цією ситуацією скористалася група осіб, що об’єдналася в злочинне угруповання.

Організатор незаконного бізнесу налагодив співпрацю з головою місцевої територіальної громади, який сприяв захопленню земельної ділянки для видобутку.

Керівник громади сфальсифікував документи про передання ділянки в оренду підконтрольній організатору фірмі та надалі прикривав протиправну діяльність на захопленій території.

Видобуток здійснювали без жодних дозволів, використовуючи переобладнаний вентиляційний канал.

У листопаді 2024 року діяльність припинили детективи ДБР.

Справу передали до суду.

Фігурантам інкримінують створення злочинної організації (ст. 255), незаконний видобуток вугілля (ст. 240), перешкоджання господарській діяльності (ст. 206), легалізацію майна (ст. 209) та підроблення документів (ст. 358) КК України.

Максимальне покарання – до 12 років позбавлення волі.

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