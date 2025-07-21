Вибухи в Сумах: росіяни атакували місто КАБами, є постраждалі

Вибухи у Сумах пролунали ввечері 21 липня. Росіяни скинули авіабомби на один з районів міста. Є влучання у багатоповерхівки та торговий центр.

Вибухи у Сумах 21 липня: що відомо

За помередньою інформацією, два вибухи в Сумах сьогодні стали наслідком влучання КАБів по одному з районів міста.

– Загиблих немає, але є троє постраждалих, – повідомив голова Сумської ОВА Артем Кобзар.

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У Сумській ОВА уточнили, що внаслідок ворожої атаки по житловому масиву Сум постраждали п’ять багатоповерхівок, торговий центр та 18 автомобілів.

З одного з найбільш зруйнованих будинків до лікарні доправили двох мешканців – 60-річну жінку та 38-річного чоловіка.

Зараз їх обстежують та надають необхідну медичну допомогу.

Удар по спальному району викликав шок серед місцевих жителів. За попередніми даними, щонайменше 12 осіб звернулися за допомогою через сильну реакцію на стрес.

Нагадаємо, вночі 21 липня столиця пережила чергову ворожу масовану атаку. Перші вибухи в Києві пролунали пізно ввечері, вночі на вранці атака продовжилася.

Є влучання у кількох районах. Загинув чоловік, поранено восьмеро людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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