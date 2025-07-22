У Росії атаковано Новокуйбишевську нафтохімічну компанію – ЦПД

21 липня атаковано Новокуйбишевську нафтохімічну компанію у Самарській області РФ.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко у Telegram.

Атака на Новокуйбишевську нафтохімічну компанію: що відомо

Згідно інформації з російських пабліків та ЗМІ, під час атаки було гучно, очевидці припускали, що дрони атакували Новокуйбишевську нафтохімічну компанію.

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Про подію написав губернатор Самарської області В’ячеслав Федоріщев. Він не став конкретизувати, куди саме летіли дрони, повідомивши, що безпілотники, які атакували “одне з промислових підприємств”, однак нібито були знищені “під час спроби” завдати руйнувань.

Уранці Андрій Коваленко повідомив, що була атакована саме Новокуйбишевська нафтохімічна компанія.

Що відомо про Новокуйбишевську нафтохімічну компанію

Він додав, що Новокуйбишевська нафтохімічна компанія – це одне з найбільших російських підприємств у сфері газопереробки та нафтохімії, яке, крім того, входить до виробничого ланцюга російського військово-промислового комплексу.

Підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол. Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки.

За словами Андрія Коваленка, саме ці речовини використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, ракет та касетних боєприпасів. За його даними приблизний обсяг переробки сягає 1 млн тонн на рік.

Про те, якими стали результати цієї атаки, Коваленко не повідомляв.

Тим часом Міністерство оборони Росії опублікувало зведення щодо нічних атак і повідомило, що над Самарською областю нібито перехоплено та знищено три дрони.

Джерело: Андрій Коваленко, В’ячеслав Федоріщев, Міноборони РФ

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