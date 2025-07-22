ЄС занепокоєний ситуацією довкола НАБУ і САП: чи під загрозою фіндопомога

У Європейському Союзі занепокоєні нещодавніми діями України щодо антикорупційних інституції – Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це заявив речник Єврокомісії Ґійом Мерсьє, якого цитує Суспільне.

Реакція ЄС на ситуацію довкола НАБУ та САП

— Європейський Союз стурбований нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій – НАБУ та САП. Ці установи є ключовими для реформи в Україні та мають діяти незалежно, щоб ефективно боротися з корупцією й зберігати довіру суспільства, – заявив Мерсьє.

Він зазначив, що ЄС надає Україні суттєву фінансову підтримку, яка залежить від успіхів у забезпеченні прозорості, впровадженні судової реформи та демократичному врядуванні.

Зараз дивляться

За його словами, для вступу до Євросоюзу Україна має продемонструвати дієву спроможність у боротьбі з корупцією та забезпечити стійкість і ефективність своїх інституцій.

— ЄС і надалі стежитиме за розвитком ситуації та підтримуватиме Україну в дотриманні принципу верховенства права, – сказав речник Єврокомісії.

Питання фінансової допомоги

Мерсьє зазначив, що станом на зараз ЄС не планує порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні через дії української влади щодо НАБУ та САП.

— Наразі це питання не обговорюється, – заявив Мерсьє, якого цитує Європейська правда.

Він пояснив, що у контексті фінансової допомоги Україні з боку ЄС діє низка механізмів ухвалення рішень та систем контролю, які за потреби можуть бути активовані.

Що передувало

У вівторок, 22 липня, Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що “фактично знищують незалежність НАБУ і САП”.

В антикорупційних органах кажуть, що ці правки передбачають підпорядкування діяльності НАБУ та САП генеральному прокурору.

21 липня співробітники СБУ та Офісу генерального прокурора провели щонайменше 70 обшуків щодо 15 співробітників НАБУ.

Підставами для цих слідчих дій у більшості випадків називаються участь окремих осіб у ДТП, а деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з РФ.

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