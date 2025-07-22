Чи може мобілізований підписати контракт під час воєнного стану

Більше можливостей, захищеність та певна гнучкість, саме ці переваги мають військовослужбовці за контрактом у порівнянні з тими, кого мобілізували.

Але що робити, якщо вже вручили мобілізаційне розпорядження та чи може мобілізований підписати контракт, читайте в нашому матеріалі.

Різниця між службою за контрактом та мобілізацією

Контрактна служба в ЗСУ у 2025 році має низку переваг, адже людина може самостійно обрати підрозділ, спеціальність та місце служби в межах доступних варіантів.

Зараз дивляться

При підписанні контракту передбачені стартові виплати, зокрема одноразова грошова допомога в розмірі від 24 до 30 тисяч гривень залежно від звання. Додатково контрактники можуть отримати підйомні кошти та компенсацію за оренду житла.

Є можливість підписати короткостроковий контракт, наприклад, на період дії воєнного стану, і після завершення його строку звільнитися.

Водночас укладення контракту потребує особистої ініціативи. Потрібно пройти медкомісію, навчання і підписати документи.

Мобілізація відрізняється тим, що людина не ініціює цей процес, адже її викликають у визначений час. Для деяких це шанс відтермінувати службу через стан здоров’я або навчання.

Однак при мобілізації немає вибору підрозділу, тобто людину направляють туди, де є нестача кадрів.

Також мобілізовані не отримують стартових бонусів, як контрактники. Часто мобілізують людей без бойового досвіду, хоча перед відправкою передбачене навчання.

Як мобілізованому підписати контракт

Закон не забороняє мобілізованим укладати контракт на військову службу, однак є певні особливості. Чи дозволять перейти на контрактну форму служби, залежить від військово-облікової спеціальності, актуальних потреб Збройних Сил України.

За словами адвоката Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової, після навчального центру розподіл по військових частинах здійснюється залежно від потреб ЗСУ.

– Тож мобілізований не завжди потрапляє, куди він хоче. Я б радила перевестися як мобілізованому до іншої бригади, а вже на новому місці укласти контракт, – зазначила адвокат.

Для переведення в іншу військову частину спершу треба отримати погодження від частини, куди плануєте перейти, а вже потім подавати рапорт на переведення разом із цим документом.

Адвокат звертає увагу, що після мобілізації перевестися до іншої частини дуже складно. Тому, якщо є бажання служити за контрактом, то краще робити це завчасно, до мобілізації.

Переведення, зокрема до бойових підрозділів або в інші регіони, здійснюється за рішенням командира вашої частини або керівника вищого рівня. Тож, якщо хочете змінити частину, напишіть рапорт на ім’я командира, вказавши причини такого переведення.

Чи можна мобілізованому підписати контракт на 3 роки

Є два варіанти контрактів: строковий і до оголошення демобілізації. Контракт до демобілізації діє тільки під час воєнного стану й підписується без фіксованого терміну. Отже служба триватиме до офіційного завершення мобілізації.

Але є і строкові контракти. Їх теж можна підписати під час війни. Наприклад, для рядового складу перший контракт укладається на 3 роки. Тобто, мобілізований боєць, за погодження свого командування, може перейти на контрактну службу з фіксованим терміном у три роки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.