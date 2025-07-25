Усі ДРГ знищуються: Зеленський про ситуацію в Покровську

На Покровському напрямку російські окупанти не полишають спроб прориву ДРГ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 24 липня.

Ситуація на фронті на Покровському напрямку

Президент зазначив, що Росія не має успіху на фронті, але посилює тиск.

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– Я розмовляю з військовим, зараз з Сирським. Каже, за цей час, 5-7 разів. Дві людини, шість людей. Був один раз, коли вони спробували закріпити 12 людей. Пробують зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмували… і всі знищуються нашими захисниками, – сказав він.

Глава держави наголосив, що ситуація на передовій залишається складною, однак про успішне просування російських військ не йдеться.

– Вони не просуваються. Там дуже важко нашим хлопцям. І важко всюди. І “русским” дуже важко – це для нас добре. І “русские” не хочуть воювати. Окрім їх керівництва. І все це відчувається. Їх більше. Більший тиск. Більша мобілізація. Тому більше ризиків у нас. Вони дійсно пробують зробити прорив. У них проривів серйозних немає. Вони розуміють, що отримають по шапці. І тому вони роблять більш військово-інформаційні операції, – додав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що ворог намагається використати інформаційний ефект замість реального прориву, однак ЗСУ оперативно реагують на такі спроби.

Покровськ на карті DeepState

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російські війська продовжують застосовувати тактику малих піхотних груп, однак їм не вдається взяти під контроль Покровськ.

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