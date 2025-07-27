Успішна диверсія АТЕШ: підірвано залізничну лінію в окупованій Херсонській області

Партизани руху АТЕШ, який діє в тилу російських військ, здійснили диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою в тимчасово окупованій Херсонській області.

Ця ділянка має критичне значення для постачання військових вантажів на Запорізькому напрямку.

АТЕШ здійснили диверсію на Херсонщині

Внаслідок пошкодження релейної шафи було порушено роботу залізничної інфраструктури.

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– Це призвело до тимчасової зупинки та затримки поставок військових вантажів та палива, що прямували у бік Мелітополя – ключового логістичного вузла окупантів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що своєчасна доставка ресурсів має вирішальне значення підтримки боєздатності російських підрозділів, і будь-які збої у процесі підривають стійкість їх позицій.

Точкові удари по вразливих елементах інфраструктури дозволяють уповільнити постачання та створити хаос у тилу ворога, відзначили партизани.

АТЕШ продовжує діяти на тимчасово окупованих територіях, завдаючи ударів по логістиці окупантів та наближаючи визволення української землі.

Джерело: АТЕШ

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