Успішна диверсія АТЕШ: підірвано залізничну лінію в окупованій Херсонській області
Партизани руху АТЕШ, який діє в тилу російських військ, здійснили диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою в тимчасово окупованій Херсонській області.
Ця ділянка має критичне значення для постачання військових вантажів на Запорізькому напрямку.
АТЕШ здійснили диверсію на Херсонщині
Внаслідок пошкодження релейної шафи було порушено роботу залізничної інфраструктури.
– Це призвело до тимчасової зупинки та затримки поставок військових вантажів та палива, що прямували у бік Мелітополя – ключового логістичного вузла окупантів, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що своєчасна доставка ресурсів має вирішальне значення підтримки боєздатності російських підрозділів, і будь-які збої у процесі підривають стійкість їх позицій.
Точкові удари по вразливих елементах інфраструктури дозволяють уповільнити постачання та створити хаос у тилу ворога, відзначили партизани.
АТЕШ продовжує діяти на тимчасово окупованих територіях, завдаючи ударів по логістиці окупантів та наближаючи визволення української землі.
Джерело: АТЕШ