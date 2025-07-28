Нічна атака України: РФ запустила понад 330 ракет і БпЛА, під ударом Старокостянтинів

У ніч на 28 липня російська армія здійснила масштабний повітряний напад останніх тижнів, застосувавши 331 засіб повітряного нападу, зокрема 324 дрони типу Shahed, 4 крилаті ракети Х-101 та 3 аеробалістичні ракети Х-47 Кинджал.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 28 липня: що відомо

Основний напрямок удару — Старокостянтинів, Хмельницька область.

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Атака здійснювалась із районів Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також із повітряного простору Саратовської та Липецької областей РФ.

Станом на ранок 28 липня протиповітряною обороною збито збито 309 ударних БпЛА, знищено 2 крилаті ракети Х-101 та Кинджали не досягли цілей.

Наслідки обстрілів 28 липня

У Києві атакували російські ударні безпілотники. У Дарницькому районі столиці відомо про п’ятьох постраждалих, зокрема дворічну дитину.

Під атакою російських ударних безпілотників опинився Кропивницький. Також російська армія завдала ракетно-дронового удару по Хмельниччині. Зокрема, під ударом був Старокостянтинів.

Фото: Повітряне командування Південь

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