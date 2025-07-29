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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Вступ в університет у 2025 році: перелік необхідних документів

вступ в університет у 2025
Фото: Pexels

Порядок приймання на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році, затверджений наказом від 10 лютого 2025 року №168, регулює основні принципи та процедури, якими керуватимуться заклади вищої освіти під час організації прийому вступників. 

Якщо плануєте вступ на бакалаврат чи медичного магістра, то встигніть подати заяву до 18:00 1 серпня 2025 року.

Факти ICTV дізнавалися, що потрібно для вступу в університет у 2025 році. 

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Що треба для вступу в університет у 2025 році 

Для вступу на бакалаврські програми в Україні у 2025 році провели національний мультипредметний тест (НМТ). У межах НМТ кожен учасник виконав завдання з чотирьох предметів. 

Отримані бали переведені у шкалу 100–200 та відображені в персональному кабінеті на вкладці Результати. Таблиця переведення тестових балів у шкалу 100–200 міститься в додатку 5 до Порядку.  

Для отримання результату за шкалою 100–200 з кожного предмета потрібно набрати не менше 15% від загальної кількості тестових балів. 

Крім результатів НМТ цього року для вступу в університет у 2025 році можна буде використати результати НМТ за 2022–2024 роки. Також важливо, що під час розрахунку конкурсного бала для вступу у ВНЗ у 2025 на певну спеціальність буде враховуватись ваговий коефіцієнт для результатів з кожного предмета НМТ. 

Таблиця з переліком вагових коефіцієнтів оцінок предметів НМТ розміщена в додатку 7 до Порядку. 

Перелік документів для вступу в університет у 2025 році 

Щоб взяти участь у вступній кампанії 2025 року, абітурієнтам потрібно підготувати такий пакет документів: 

  • паспорт громадянина України або ID-картку; 
  • ідентифікаційний номер платника податків (ІПН); 
  • документ про здобуту освіту з додатком (атестат чи диплом); 
  • сертифікат НМТ або ЗНО; 
  • військово-обліковий документ (для осіб чоловічої статі); 
  • чотири фотокартки розміром 3×4 см; 
  • мотиваційний лист; 
  • документи, що підтверджують наявність пільг (за наявності); 
  • медична довідка форми 086/о (у разі потреби). 

Остаточний перелік документів для вступу в університет у 2025 році буде відрізнятися залежно від конкретного навчального закладу, обраної спеціальності та рівня освіти (бакалавр, магістр, аспірант тощо).  

Найактуальнішу інформацію щодо переліку необхідних документів для вступу у 2025 році ви зможете отримати безпосередньо у приймальній комісії конкретного навчального закладу або на офіційному сайті цього університету. 

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Джерело: УЦОЯО

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