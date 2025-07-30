Жінок-медиків та фармацевтів ставитимуть на військовий облік без візиту до ТЦК
Кабінет міністрів оновив порядок взяття на військовий облік жінок із медичною та фармацевтичною освітою.
Відтепер їх автоматично зараховуватимуть на облік — без необхідності особисто відвідувати ТЦК.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Військовий облік жінок: що відомо
Новий порядок передбачає, що навчальні заклади та роботодавці передаватимуть необхідні дані до ТЦК, а інформація буде синхронізована з Єдиним державним реєстром військовозобов’язаних Оберіг.
Військовому обліку підлягають не лише сімейні лікарі, стоматологи, фізичні терапевти, фармацевти та провізори, а й молодший медперсонал, зокрема асистенти, оператори медичного обладнання та працівники фармацевтичної та косметичної галузі.
Право на відстрочку надається жінкам, що мають трьох і більше неповнолітніх дітей, доглядають за дитиною з інвалідністю або за станом здоров’я.
Нагадаємо, що згідно із законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, особи з інвалідністю всіх трьох груп звільняються від військової служби.