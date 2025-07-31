Реактивні Шахеди: Ігнат розповів, чим небезпечні російські дрони

Росія почала застосовувати новий тип ударних безпілотників — реактивні Шахеди. Вони ускладнюють роботу для української протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат про небезпеку реактивних Шахедів

За його словами, 30 липня вперше було зафіксовано до восьми реактивних БпЛА, які атакували з північного напрямку.

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Імовірно, такі дрони могли застосовуватись і під час нічної атаки 31 липня серед звичайних дронів-імітаторів або ж модифікованих Шахедів із двигунами внутрішнього згоряння.

— Звісно, масового застосування реактивних дронів поки немає — це поодинокі випадки. Але ніч 30 липня чітко показала, що їх було щонайменше вісім, — наголосив Ігнат.

Чим небезпечні реактивні дрони

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил пояснив, що нові безпілотники мають інші характеристики польоту порівняно з класичними Шахедами.

Їхня швидкість може перевищувати 500 км/год, а за польотними параметрами вони нагадують крилаті ракети.

Така швидкість і маневреність значно ускладнює їх виявлення й перехоплення.

— Фактично, на радарах такий дрон має вигляд як крилата ракета. Перехоплювати такі цілі можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо, — зазначив Ігнат.

За його словами, поява реактивних Шахедів створює нові виклики для української системи ППО, яка тепер має адаптуватися до ще більш динамічних загроз з повітря.

Фото: Медіа Центр Україна

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