Реактивні Шахеди: Ігнат розповів, чим небезпечні російські дрони
Росія почала застосовувати новий тип ударних безпілотників — реактивні Шахеди. Вони ускладнюють роботу для української протиповітряної оборони.
Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Ігнат про небезпеку реактивних Шахедів
За його словами, 30 липня вперше було зафіксовано до восьми реактивних БпЛА, які атакували з північного напрямку.
Імовірно, такі дрони могли застосовуватись і під час нічної атаки 31 липня серед звичайних дронів-імітаторів або ж модифікованих Шахедів із двигунами внутрішнього згоряння.
— Звісно, масового застосування реактивних дронів поки немає — це поодинокі випадки. Але ніч 30 липня чітко показала, що їх було щонайменше вісім, — наголосив Ігнат.
Чим небезпечні реактивні дрони
Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил пояснив, що нові безпілотники мають інші характеристики польоту порівняно з класичними Шахедами.
Їхня швидкість може перевищувати 500 км/год, а за польотними параметрами вони нагадують крилаті ракети.
Така швидкість і маневреність значно ускладнює їх виявлення й перехоплення.
— Фактично, на радарах такий дрон має вигляд як крилата ракета. Перехоплювати такі цілі можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо, — зазначив Ігнат.
За його словами, поява реактивних Шахедів створює нові виклики для української системи ППО, яка тепер має адаптуватися до ще більш динамічних загроз з повітря.
Фото: Медіа Центр Україна