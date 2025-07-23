Допомога до Дня незалежності: термін подачі заяви і хто може отримати

Ветерани, учасники бойових дій, члени родин загиблих військових та інші громадяни, які мають відповідний статус, отримають разову допомогу до Дня Незалежності. Заяву слід подати до 1 серпня, виплати мають надійти до 24 серпня.

Виплати до Дня незалежності: заяву подати до 1 серпня

До Дня незалежності України у 2025 році держава надасть разову грошову допомогу ветеранам, учасникам бойових дій та іншим категоріям громадян.

Відповідну виплату передбачено постановою Кабінету міністрів України №486.

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Більшість українців отримають грошову допомогу автоматично, без необхідності звертатися до органів Пенсійного фонду.

Це стосується пенсіонерів, військовослужбовців, а також осіб із постійним офіційним працевлаштуванням.

Громадянам, які не мають офіційного місця роботи або перебувають у статусі безробітного, необхідно самостійно подати заяву на виплату.

Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України не пізніше 1 серпня. Подати заяву можна одним із трьох способів:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

поштовим відправленням;

онлайн через портал ПФУ з використанням електронного підпису.

Фінансова допомога буде перерахована до 24 серпня 2025 року.

Виплати до Дня незалежності: розмір та хто отримає

1000 грн отримають учасники бойових дій, учасники Революції Гідності, що постраждали та колишні неповнолітні в’язні нацистських концтаборів;

3100 грн – особи з інвалідністю внаслідок війни І групи та колишні малолітні в’язні концтаборів;

2900 грн – особи з інвалідністю ІІ групи;

2700 грн – особи з інвалідністю ІІІ групи;

3100 грн – особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;

650 грн – члени родин загиблих військовослужбовців і ветеранів, вдови та вдівці, які не вступили в повторний шлюб;

450 грн – учасники війни, колишні в’язні, особи, вивезені на примусові роботи, діти партизанів.

Як отрмиати виплату

Чинні військовослужбовці отримають допомогу за місцем служби. Військові частини самостійно складають списки осіб зі статусом учасника бойових дій.

Пенсіонерам, які мають статус ветеранів війни, кошти будуть нараховані автоматично разом із серпневою пенсією.

Інші особи, які мають право на виплату, але не перебувають на пенсії або не служать у ЗСУ, повинні самостійно подати заяву до відповідного органу ПФУ.

Щорічні разові грошові виплати регулюються законами України Про статус ветеранів війни та Про жертви нацистських переслідувань.

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