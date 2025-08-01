Картини з колекції Медведчука передадуть до Національного художнього музею

Твори мистецтва, які належали родині зрадника України Віктора Медведчука, незабаром поповнять фонди Національного художнього музею.

АРМА вже подала до Кабінету міністрів ініціативу про передання арештованих об’єктів, які мають культурну цінність.

Картини Медведчука поповнять колекцію музею

Йдеться про картини, ікони та інші витвори, що були визнані частиною національної спадщини за результатами експертної оцінки. Її у 2024 році провели фахівці музею за запитом АРМА. Серед авторів — представники закарпатської школи живопису: Йосип Бокшай, Гаврило Глюк, Адальберт Ерделі.

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Загалом суд арештував 285 картин. Після мистецтвознавчої експертизи 149 з них були офіційно визнані культурною цінністю, повідомили в агентстві.

Передання стало можливим завдяки змінам до закону про АРМА, які набули чинності 30 липня 2025 року. Тепер агентство має право передавати такі активи державним музеям, бібліотекам, архівам та заповідникам без конкурсної процедури – за рішенням уряду.

В агентстві наголошують, що культурні цінності мають служити суспільству, а не залишатися в приватних колекціях осіб, підозрюваних у злочинах проти держави.

Справа Віктора Медведчука

Віктор Медведчук – колишній нардеп від забороненої ОПЗЖ і кум Путіна. У 2021 році його звинуватили у державній зраді й відправили під домашній арешт, з якого він утік після початку повномасштабної війни.

У квітні 2022 року його затримали, а згодом обміняли на 200 українських полонених, серед яких були захисники Азовсталі та полонені з Оленівки.

У 2023-му Медведчука позбавили громадянства України. Його майно, зокрема колекцію творів мистецтва, було заарештовано. Частину конфіскату, наприклад квадроцикл та багі, АРМА вже продало на аукціоні, решту передають на користь держави.

Фото: АРМА, Володимир Зеленський

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