Мобілізація з 1 серпня 2025 року: нові правила, зміни та цифровізація

Оборона держави – це обов’язок кожного громадянина, тож усі підпадають під дію закону про мобілізацію. Водночас для деяких категорій передбачено звільнення від призову – як постійне, так і тимчасове.

Факти ICTV спільно з юристом АО Evrika Law, аспірантом ННІП КНУ імені Тараса Шевченка Андрієм Шелихом з’ясували, чи передбачено зміни в законі про мобілізацію з 1 серпня, які документи потрібні для отримання відстрочки та хто втратив право на звільнення від призову в серпні.

Яких змін у питанні мобілізації можна чекати в серпні 2025 року

Мобілізація з 1 серпня, яких змін очікувати:

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Законом України № 4524-IX Юрист зазначає, що згідно з, продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, до 5 листопада 2025 року.

Особи, які раніше входили до категорії обмежено придатних, повинні пройти повторний медичний огляд (ВЛК), оскільки зараз повністю скасовано статус обмежено придатний.

Посилено контроль за виконанням обов’язку стати на військовий облік, і за його ігнорування передбачаються штрафи та кримінальна відповідальність.

Чи можлива мобілізація чоловіків 18-25 років та після 60

За словами юриста, змін до закону про мобілізацію, що передбачають зниження призовного віку до 18 років, немає. Тож на даний момент чоловіки віком від 18 до 24 років мобілізації не підлягають.

– Але чоловіки цієї вікової категорії можуть записатися на добровільну службу за контрактом. Вона передбачає виплати до 120 тисяч грн на місяць, іпотечні пільги тощо, – зазначив Андрій Шелих.

Верховна Рада ухвалила закон, за яким жінки та чоловіки віком 60+ зможуть добровільно проходити військову службу за контрактом.

Хто втратить право на відстрочку в серпні 2025 року

З урахуванням чинного законодавства та змін до закону про мобілізацію, з 1 серпня є ті, хто втратить право на відстрочку.

Хто може втратити відстрочку з серпня:

Якщо термін відстрочки закінчився і особа не пройшла повторний ВЛК або за його результатами визнана придатною до військової служби, вона втрачає право на відстрочку.

Особи, які не оновили свої дані або не підтвердили право на відстрочку. Згідно з чинним законодавством, всі військовозобов’язані мають оновити свої дані в ТЦК та СП (особисто, через ЦНАП або додаток Резерв+) протягом встановленого терміну.

Багатодітні батьки, які мають заборгованість за аліментами. Згідно з останніми змінами, відстрочка для батьків трьох і більше неповнолітніх дітей може бути втрачена, якщо вони мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Відстрочка у Резерв+: що відомо

Міністерство оборони України продовжує цифровізацію процесу бронювання та надає змогу оформити відстрочку через застосунок Резерв+. Наприкінці липня – на початку серпня нова послуга стане доступною для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої та професійної освіти, якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Також оформити відстрочку зможуть особи, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю І чи ІІ групи, за умови, що цей статус підтверджується в реєстрах Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

За словами заступниці міністра оборони з цифрового розвитку Катерини Черногоренко, наступним кроком стане можливість оформлення відстрочки для родин, які виховують дитину з інвалідністю.

Щоб подати запит на відстрочку, потрібно натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, обрати пункт Подати запит на відстрочку і вказати відповідну категорію. Після обробки даних користувач отримає сповіщення з результатом.

Якщо система не знаходить інформації в реєстрі, необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання та надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності, а також документ, що ідентифікує особу.

Кого можуть мобілізувати в серпні 2025 року

Із 1 серпня 2025 року мобілізація в Україні відбуватиметься на чинних умовах. Про це йдеться у Постанові КМУ №560 Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Отже, мобілізації підлягають такі категорії осіб:

Військовозобов’язані, які придатні до служби за станом здоров’я та не мають або не скористалися правом на відстрочку.

Резервісти, що також придатні до служби та не мають відстрочки чи не скористалися нею.

Раніше засуджені за кримінальні проступки, нетяжкі (зокрема, зі звільненням від відбуття покарання) чи тяжкі злочини (крім злочинів проти основ нацбезпеки).

Особи, які засуджені за особливо тяжкі злочини (окрім злочинів проти нацбезпеки). Їх мобілізують лише за рішенням Генштабу, розвідки або СБУ.

Засуджені, звільнені від відбуття покарання з випробуванням, за винятком тих, хто вчинив злочини проти нацбезпеки, умисне вбивство двох або більше осіб, особливо жорстокі вбивства або поєднанні зі зґвалтуванням; тяжкі корупційні злочини або інші, визначені в постанові Кабміну №560.

Підозрювані чи обвинувачені, що перебувають під вартою, за винятком тих, кого підозрюють у злочинах проти нацбезпеки чи інших тяжких статтях Кримінального кодексу. Після скасування арешту вони зобов’язані з’явитися до ТЦК впродовж 48 годин.

Чи передбачені зміни у врученні повісток у серпні 2025 року

Наразі суттєвих нових змін у порядку вручення повісток у серпні 2025 року не передбачено, оскільки основні зміни вже були внесені та набули чинності раніше.

Відповідно Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженнями керівників районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Вручення повісток здійснюється через органи місцевого самоврядування, а також через керівників різноманітних підприємств, установ та організацій, включно із закладами освіти, незалежно від їхньої форми власності та підпорядкування. Крім цього, повістки можуть бути вручені безпосередньо посадовими особами районних або міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Особливо важливо, щоб повістка була вручена особисто адресату або його уповноваженій особі. У разі відмови від отримання повістки, має бути складений офіційний акт, який засвідчується підписами як уповноважених осіб, що вручають повістку, так і свідків.

Якщо на підприємство надходить лист від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відповідальна за ведення військового обліку особа зобов’язана передати повістку військовозобов’язаному працівнику під підпис.

Якщо працівник відмовляється підписувати отримання повістки або брати її, відповідальна особа повинна оформити акт про відмову, який містить відомості про відсутність підпису та отримання, і передати цей документ до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого розгляду.

Повернення після СЗЧ до 30 серпня за спрощеним механізмом

З набуттям чинності 10 травня закону 4392-IX, до 30 серпня 2025 року в Україні знову діє спрощений механізм повернення на службу військовим, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували.

– Спрощений механізм дає змогувійськовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини (СЗЧ) або дезертирували до 10 травня 2025 року, добровільно повернутися на службу до 30 серпня 2025 року. Для цього потрібно звернутися до Військової служби правопорядку (ВСП), батальйону резерву, Державного бюро розслідувань або Національної поліції, висловивши готовність продовжити службу, – зазначив юрист.

У ВСП надають консультації та оформлюють направлення до батальйону резерву.

Протягом 72 годин після звернення служба поновлюється, відновлюються виплати, забезпечення та соціальні гарантії.

Через застосунок Армія+ можна подати рапорт, який автоматично розглянуть.

За словами юриста, якщо СЗЧ сталося вперше, військовослужбовець може бути звільнений від кримінальної відповідальності за умови добровільного повернення.

У батальйоні резерву можна перевірити дані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР). Тим, хто не повернеться на службу до цього терміну, передбачена кримінальна відповідальність в порядку ст. 407 Кримінального кодексу України.

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