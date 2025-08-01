Мобилизация с 1 августа 2025 года: новые правила, изменения и цифровизация

Оборона государства — это обязанность каждого гражданина, поэтому все подпадают под действие закона о мобилизации. В то же время для некоторых категорий предусмотрено освобождение от призыва — как постоянное, так и временное.

Факты ICTV совместно с юристом АО Evrika Law, аспирантом ННИП КНУ имени Тараса Шевченко Андреем Шелихом выяснили, предусмотрены ли изменения в законе о мобилизации с 1 августа, какие документы нужны для получения отсрочки и кто потерял право на освобождение от призыва в августе.

Каких изменений в вопросе мобилизации можно ожидать в августе 2025 года

Мобилизация с 1 августа, каких изменений ожидать:

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Юрист отмечает, что согласно Закону Украины № 4524-IX

Лица, ранее входившие в категорию ограниченно годных, должны пройти повторный медицинский осмотр (ВВК), поскольку сейчас полностью отменен статус ограниченно годный.

Усилен контроль за выполнением обязанности стать на воинский учет, и за его игнорирование предусматриваются штрафы и уголовная ответственность.

Возможна ли мобилизация мужчин 18-25 лет и после 60

По словам юриста, изменений в закон о мобилизации, предусматривающих снижение призывного возраста до 18 лет, нет. Поэтому на данный момент мужчины в возрасте от 18 до 24 лет мобилизации не подлежат.

— Но мужчины данной возрастной категории могут записаться на добровольную службу по контракту. Она предусматривает выплаты до 120 тысяч грн в месяц, ипотечные льготы и тому подобное, — отметил Андрей Шелих.

Верховная Рада приняла закон, по которому женщины и мужчины в возрасте 60+ смогут добровольно проходить военную службу по контракту.

Кто потеряет право на отсрочку в августе 2025 года

С учетом действующего законодательства и изменений в закон о мобилизации, с 1 августа есть те, кто потеряет право на отсрочку.

Кто может потерять отсрочку с августа:

Если срок отсрочки истек, и лицо не прошло повторный ВВК или по его результатам признано годным к военной службе, оно теряет право на отсрочку.

Лица, которые не обновили свои данные или не подтвердили право на отсрочку. Согласно действующему законодательству, все военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК и СП (лично, через ЦНАП или приложение Резерв+) в течение установленного срока.

Многодетные родители, которые имеют задолженность по алиментам. Согласно последним изменениям, отсрочка для родителей трех и более несовершеннолетних детей может быть утрачена, если они имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

Отсрочка в Резерв+: что известно

Министерство обороны Украины продолжает цифровизацию процесса бронирования и предоставляет возможность оформить отсрочку через приложение Резерв+. В конце июля — в начале августа новая услуга станет доступной для научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего и профессионального образования, если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Также оформить отсрочку смогут лица, имеющие мужа или жену с инвалидностью I или II группы, при условии, что этот статус подтверждается в реестрах Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

По словам заместителя министра обороны по цифровому развитию Екатерины Черногоренко, следующим шагом станет возможность оформления отсрочки для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Чтобы подать запрос на отсрочку, нужно нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт Подать запрос на отсрочку и указать соответствующую категорию. После обработки данных пользователь получит уведомление с результатом.

Если система не находит информацию в реестре, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить оригинал первичного документа о подтверждении инвалидности, а также документ, идентифицирующий личность.

Кого могут мобилизовать в августе 2025 года

С 1 августа 2025 года мобилизация в Украине будет продолжаться на действующих условиях. Об этом говорится в Постановлении КМУ №560 Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

Таким образом мобилизации подлежат следующие категории лиц:

Военнообязанные, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и не имеют или не воспользовались правом на отсрочку.

Резервисты, которые также пригодны к службе и не имеют отсрочки или не воспользовались ею.

Резервисты, которые также пригодны к службе и не имеют отсрочки или не воспользовались ею. Ранее осужденные за уголовные проступки, нетяжкие (в том числе, с освобождением от отбывания наказания) или тяжкие преступления (кроме преступлений против основ нацбезопасности).

Лица, осужденные за особо тяжкие преступления (кроме преступлений против нацбезопасности). Их мобилизуют только по решению Генштаба, разведки или СБУ.

Осужденные, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, за исключением тех, кто совершил преступления против нацбезопасности, умышленное убийство двух или более лиц, особо жестокие убийства, или сочетании с изнасилованием; тяжкие коррупционные преступления или другие, определенные в постановлении Камбмина №560.

Подозреваемые или обвиняемые, находящиеся под стражей, за исключением тех, кого подозревают в преступлениях против нацбезопасности или других тяжких статьях Уголовного кодекса. После отмены ареста они обязаны явиться в ТЦК в течение 48 часов.

Предусмотрены ли изменения во вручении повесток в августе 2025 года

Сейчас существенных новых изменений в порядке вручения повесток в августе 2025 года не предусмотрено, поскольку основные изменения уже были внесены и вступили в силу ранее.

Согласно Положению о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятия призывников на военную службу по контракту, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 21 марта 2002 года № 352 оповещение граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Вручение повесток осуществляется через органы местного самоуправления, а также через руководителей различных предприятий, учреждений и организаций, включая учебные заведения, независимо от их формы собственности и подчинения. Кроме этого, повестки могут быть вручены непосредственно должностными лицами районных или городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Особенно важно, чтобы повестка была вручена лично адресату или его уполномоченному лицу. В случае отказа от получения повестки, должен быть составлен официальный акт, который удостоверяется подписями как уполномоченных лиц, вручающих повестку, так и свидетелей.

Если на предприятие поступает письмо от территориального центра комплектования и социальной поддержки, ответственное за ведение воинского учета лицо обязано передать повестку военнообязанному работнику под подпись.

Если работник отказывается подписывать получение повестки или брать ее, ответственное лицо должно оформить акт об отказе, содержащий сведения об отсутствии подписи и получения, и передать этот документ в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшего рассмотрения.

Возвращение после СОЧ до 30 августа по упрощенному механизму

Со вступлением в силу 10 мая закона 4392-IX, до 30 августа 2025 года в Украине снова действует упрощенный механизм возвращения на службу военным, которые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали.

— Упрощенный механизм позволяет военнослужащим, которые самовольно оставили воинские части (СОЧ) или дезертировали до 10 мая 2025 года, добровольно вернуться на службу до 30 августа 2025 года. Для этого нужно обратиться в Военную службу правопорядка (ВСП), батальон резерва, Государственное бюро расследований или Национальную полицию, выразив готовность продолжить службу, — отметил юрист.

В ВСП предоставляют консультации и оформляют направление в батальон резерва.

В течение 72 часов после обращения служба возобновляется, восстанавливаются выплаты, обеспечение и социальные гарантии.

Через приложение Армия+ можно подать рапорт, который автоматически рассмотрят.

По словам юриста, если СОЧ произошло впервые, военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности при условии добровольного возвращения.

В батальоне резерва можно проверить данные в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Для тех, кто не успеет до этого срока вернуться к службе, предусмотрена уголовная ответственность в порядке ст. 407 Уголовного кодекса Украины.

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