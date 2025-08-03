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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Напад на ТЦК у Бузькому: цивільні з битами поранили військових

ТЦК
Фото: Depositphotos

У селі Бузьке Миколаївської області цивільні, озброєні битами та металевими трубами, напали на військовослужбовців ТЦК та представника Національної поліції під час заходів оповіщення.

Про це повідомили у Миколаївському обласному ТЦК та СП.

На Миколаївщині озброєні цивільні напали на військових ТЦК: що відомо

Інцидент стався 3 серпня. Постраждали як військові, так і нападники.

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За даними обласного ТЦК, нападники пошкодили службовий автомобіль та завдали тілесних ушкоджень одному з солдатів. У відповідь військовослужбовець здійснив постріл з травматичного пістолета, зареєстрованого згідно з чинним законодавством.

На місці події працюють правоохоронці. За фактом нападу можуть бути порушені кримінальні провадження. У ТЦК нагадали, що погрози або напад на військових у зоні їхньої службової діяльності можуть каратися до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вінниці стався конфлікт між громадянами та військовослужбовцями ТЦК – люди намагалися штурмувати приміщення стадіону, де утримуються мобілізовані.

На місці зібралося близько 80 громадян, деякі з яких виламали ворота та намагалися прорватися всередину будівлі.

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