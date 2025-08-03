Наземні роботи в ЗСУ: які завдання здатні виконувати та чи замінять піхоту на полі бою

Наземні роботизовані комплекси (НРК) покликані допомагати українській піхоті, адже можуть виконувати найнебезпечніші завдання дистанційно, чим і бережуть життя військових.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Наземні роботизовані комплекси для піхоти

Наразі Сухопутні війська потребують таких наземних роботизованих комплексів та фахівців, здатних ними керувати на полі бою. Так, у складі одного з навчальних центрів розгорнута окрема Школа спеціалістів безпілотних наземних комплексів Варан.

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Що вміє наземний роботизований комплекс:

логістика переднього краю (доставлення озброєння, продовольства тощо на передні позиції);

евакуація пораненого;

розвідка спільно з БпЛА;

розмінування, мінування та доставлення вибухівки на позиції ворога з її подальшим підривом;

прикриття українських піхотинців вогнем;

участь у штурмі (на НРК встановлюють ще одного робота — дистанційно керовану кулеметну чи гранатометну турель).

Усі вищезазначені функції роботизованих систем мають одну мету – мінімізувати людські втрати з нашого боку.

Варто зазначити, що НРК завжди працює в тандемі із дроном, адже це “очі” для роботизованого комплексу.

Курсанти школи НРК навчаються одразу всіх аспектів керування роботизованими комплексами, а саме:

пілотують квадрокоптер, щоб супроводжувати НРК;

керують наземним дроном та туреллю з озброєннями;

вчаться розгортати систему зв’язку для таких бойових систем.

За словами інструктора із позивним Сова, майже будь-яке бойове завдання солдата, за деякими винятками, може виконувати роботизований комплекс.

На сьогодні у більшості бойових бригад і полків уже діють екіпажі НРК та спеціалізовані підрозділи, які використовують роботизовані наземні комплекси.

Варто наголосити, що Україна займає провідні позиції у розробках моделей безпілотних систем.

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